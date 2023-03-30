Quảng Nam: Nam thanh niên đập xe máy người khác, dùng xà beng tấn công cảnh sát

Đời sống 30/03/2023 11:42

Một thanh niên ở Quảng Nam dùng xà beng tấn công Trưởng Công an xã bị thương khi công an đến làm việc về việc hành vi đập xe máy của người khác.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TPHCM, ngày 30-3, Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận đã bắt giữ Trần Lợi (24 tuổi, ngụ xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 25-3, Công an huyện Nam Trà My tiếp nhận thông tin về việc một thanh niên đang dùng rựa rượt đuổi, đập phá xe máy của của ông NTV tại thôn 1, xã Trà Mai.

Quảng Nam: Nam thanh niên đập xe máy người khác, dùng xà beng tấn công cảnh sát - Ảnh 1
Ảnh: Pháp Luật TPHCM 

Dẫn nguồn tin từ Zing, sau khi nhận tin báo, Công an huyện Nam Trà My phối hợp với Công an xã Trà Mai có mặt tại hiện trường và đưa Lợi về làm việc. Tuy nhiên, Lợi không chấp hành, chốt cửa ở trong phòng.

Trong lúc lực lượng công an vận động và giải thích, Lợi bất ngờ mở cửa phòng, dùng xà beng tấn công, khiến đại úy Trần Công Vương, trưởng Công an xã Trà Mai bị thương ở cánh tay.

Lực lượng chức năng đã khống chế, đưa Lợi đưa về trụ sở làm việc.

Đại úy Vương được đưa đi cấp cứu, kết quả trưng cầu giám định, tỷ lệ thương tích là 2%.

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