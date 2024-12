Quảng Nam: Dùng ròng rọc giải cứu 4 người bị mắc kẹt trên cồn đất giữa sông khi nước lũ cuồn cuộn dâng cao

Đến sáng 14-12, nhân viên Nhà máy thủy điện Đăk Mi 3 phát hiện bốn người ở trên cồn đất. Do nước lũ chảy mạnh rất nguy hiểm, trên sông có nhiều ghềnh đá, không thể qua ứng cứu.

Sau đó người dân, nhân viên thủy điện cùng lực lượng chức năng dùng dây thừng ném qua đoạn sông dài hơn 10m, bốn người dân đứng bên kia bắt lấy. Đoạn dây thừng tạo thành ròng rọc để mọi người đưa lương thực, nước uống qua tiếp tế cho 4 người đàn ông trên.

Lực lượng chức năng dùng ròng rọc giải cứu 4 người bị mắc kẹt giữa sông. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Chia sẻ trên VietNamNet, "Ngay sau đó, người dân đã gọi báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng cùng người dân lập tức có mặt, dùng dây thừng làm ròng rọc để tiếp tế thức ăn cho các nạn nhân. Đến 14h hôm nay, cả 4 người đã được giải cứu vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe mọi người đều ổn định", ông Hồ Văn Huy nói.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông trên cao, 24 giờ qua, vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Bắc mưa phổ biến 20-80 mm; phía nam 80-150 mm, một số nơi mưa lớn như xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn) 223 mm, trấn Trà My (huyện Bắc Trà My) 190 mm.

Khu vực cồn đất đá bị nước lũ bao quanh khiến bốn người mắc kẹt. Ảnh: VietNamNet.

Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam dự báo, ngày 14-16/12 tổng lượng mưa ở khu vực phía Bắc 40-80 mm, có nơi cao hơn 120 mm; khu vực phía Nam 70-120 mm, có nơi trên 150 mm.