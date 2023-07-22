Quảng Bình: Rơi từ độ cao 30m, công nhân khoan nổ mìn tại mỏ đá Thế Thịnh tử vong

Đời sống 22/07/2023 14:43

Mỏ đá Thế Thịnh tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn lao động chết người.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chính quyền xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xác nhận thông tin: Tại mỏ đá Thế Thịnh đóng trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động, khiến 1 công nhân tử vong.

Quảng Bình: Rơi từ độ cao 30m, công nhân khoan nổ mìn tại mỏ đá Thế Thịnh tử vong - Ảnh 1
Mỏ đá Thế Thịnh, nơi xảy ra tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo các nhân chứng, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 hôm qua (21/7). Thời điểm đó, một công nhân chuyên khoan nổ mìn tại mỏ đá Thế Thịnh bất ngờ rơi từ độ cao 30m xuống đất. Khi mọi người chạy tới kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong.

Được biết, nạn nhân là Lò Chí D., quê tỉnh Yên Bái.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, trước đó, cũng tại mỏ đá này, vào khoảng 15h30 ngày 27/6, công nhân Lò Văn Th (quê Điện Biên) trong lúc lao động tại mỏ đá này cũng bị trượt ngã và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Quảng Bình: Rơi từ độ cao 30m, công nhân khoan nổ mìn tại mỏ đá Thế Thịnh tử vong - Ảnh 2
Chưa đầy một tháng tại mỏ đá Thế Thịnh đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn lao động làm tử vong hai công nhân - Ảnh: Báo Giao Thông

Như vậy, chưa đầy một tháng tại mỏ đá Thế Thịnh đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn lao động làm tử vong hai công nhân.

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Từ khóa:   tin xã hội tai nạn lao động mỏ đá thế thịnh

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