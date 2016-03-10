Hồi Xưa quán - nơi để chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn

Không những vậy, chủ quán là anh chàng điển trai Mai Hoàng Đức decor, vẽ trang trí từ các người anh chị thân thiết trường ĐH Kiến Trúc nên sẽ có rất nhiều góc để bạn chụp ảnh thỏa thích check in post Facebook và nhận giảm giá từ quán.

Hồi xưa có không gian khá ấm cúng với gam màu đỏ hồng cổ nổi bật giữa phố thị quận 1. Đối diện là công t? vi ên Lê Văn Tám thoáng đãng, những kiểu ghế cổ khi xưa, những bản nhạc cũ như Út Trà Ôn, dàn loa, đĩa băng xưa, điện thoại cổ, góc sách cũ, làm cho chúng ta có cảm giác nhớ về một thời xa xưa.

Menu của quán có khá nhiều món nước sáng tạo được sáng chế riêng bởi Mai Hoàng Đức khi anh vốn tốt nghiệp khóa học về pha chế barista như trà sữa hồi xưa, trà xanh socola, lassi ấn, xoài, dâu, nho, phô mai rong biển, còi sò điệp, mực cắt khoanh, đến với Quán nước Hồi Xưa các bạn sẽ được thưởng thức ly cà phê sạch được xay từ hạt cà phê nguyên chất không tạp phẩm, hay những ly socola ngọt ngào, ly cookies thơm béo và cả những ly sinh tố bổ dưỡng vừa ngon miệng vừa có lợi cho sức khỏe và làn da của bạn với giá thành khá mềm.

Các món ăn độc đáo như bánh được làm từ đậu xanh và nước cốt dừa. Sử dụng màu của mỹ, thơm ngon và an toàn sức khoẻ 100% và được làm bằng tay. Giá cũng khá mềm dao động từ 15 - 50 nghìn đồng. Ngoài ra quán còn có chiếc ghế độc được Kylie Minogue chụp ảnh bìa album của cô ấy mới đây ở nước ngoài.

Nơi hội ngộ dàn sao Việt , hot teen Việt

Hồi Xưa là điểm lặng giữa thành phố sôi động nhộn nhịp như hiện nay, vì vậy nơi đây thường được chọn để các nghệ sĩ Việt chụp ảnh, quay MV, talkshow và đến ủng hộ, hoài niệm như Hoa hậu điện ảnh Huỳnh Yến Trinh, á hậu Lâm Thùy Anh, Lilly Luta, diễn viên Huỳnh Thiên Trang, diễn viên Hoàng Hành Yan My và nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác. Bên cạnh đó, dàn nhân viên của Hồi Xưa đều khá điển trai nên cũng sẽ không làm cho bạn thất vọng đâu.

Còn gì mà không đến số 50 Võ Thị Sáu (góc Thạch Thị Thanh và Võ Thị Sáu ) để ủng hộ. Quán nước Hồi Xưa là nơi bạn có thể tự do nhất để suy nghĩ và phát biểu. Chính nhờ những lần tán gẫu với nhau bên ly cà phê mà nhiều người trong chúng ta đã ngộ ra nhiều triết lý về cuộc sống, cách sống. Sự thanh nhàn, yên lặng bên ly cà phê. Đơn giản là hưởng thụ giây phút ấy - có lẽ đó là một nguyên tắc để hài lòng với cuộc sống.