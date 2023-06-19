Phụ huynh ở TP.HCM xếp hàng giữa đêm chờ mua hồ sơ vào lớp 1 cho con

Từ tờ mờ sáng, hàng dài phụ huynh đã có mặt tại cổng trường, xếp hàng với mong muốn mua được hồ sơ tuyển sinh cho con.

Theo thông tin từ báo Phụ Nữ, hôm nay (19/6), Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn bắt đầu mở bán hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024. Theo thông báo từ nhà trường, thời gian mở bán hồ sơ sẽ kéo dài đến ngày 23/6.

Một phụ huynh khác cho hay, theo kế hoạch hồ sơ sẽ được bán trong vòng vài ngày thế nhưng chỉ vài tiếng mở bán đã có thể hết hồ sơ.

“Hồ sơ chỉ bán số lượng có hạn nên chỉ cần đến muộn là không thể mua được hồ sơ. Vì thế, tôi đã phải đến thật sớm, từ 4g sáng mà đến nơi đã thấy có phụ huynh đến rồi…”- một phụ huynh chia sẻ với báo Phụ Nữ.

Cũng trong nguồn tin này, đại diện nhà trường cho hay, do cơ sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng được nên năm học 2023-2024 trường chỉ tuyển sinh 170 chỉ tiêu lớp 1. Trong khi đó, nhu cầu phụ huynh lại lớn, do vậy nếu bán hồ sơ với số lượng nhiều nhưng tuyển sinh với chỉ tiêu ít sẽ khiến phụ huynh thắc mắc “vì sao lại loại con tôi”.

Cũng theo vị này, hiện nhà trường đang lên kế hoạch sửa chữa để cơ sở vật chất khang trang hơn. Dự kiến, năm học tới sẽ mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1.

Phụ huynh xếp hàng dọc đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3, lúc 6h - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, trường Tiểu học Thực hành thông báo sẽ tiếp nhận học sinh theo thứ tự ưu tiên, lần lượt là: Con của viên chức, người lao động tại Đại học Sài Gòn; Con của cá nhân, đơn vị có nhiều hợp tác, đóng góp cho sự phát triển của trường; Trẻ có cha hoặc mẹ là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; rồi đến nhóm trẻ mầm non còn lại. Kết quả trúng tuyển sẽ được trường công bố vào ngày 15/7.

Trường Tiểu học Thực hành trực thuộc trường Đại học Sài Gòn, được thành lập năm 2019. Đây là một trong 16 trường tiểu học của thành phố thực hiện mô hình trường học tiên tiến hội nhập quốc tế. Trường theo mô hình này phải duy trì sĩ số học sinh mỗi lớp không quá 35 em, học hai buổi mỗi ngày, tất cả giáo viên có có thể dùng tiếng Anh giao tiếp, trình độ tin học đạt chuẩn cơ bản. Về đầu ra, tối thiểu 50% học sinh đạt chứng chỉ, trình độ tiếng Anh và Tin học theo chuẩn quốc tế. Học phí ở đây là 1,5 triệu đồng một tháng, các khoản thu khác (bán trú, xe đưa đón) theo thỏa thuận.