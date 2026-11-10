Phát triển thương hiệu mỹ phẩm riêng: Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì trước khi sản xuất?

Tuy nhiên, quy mô thị trường không đồng nghĩa mọi thương hiệu đều dễ cạnh tranh. Doanh nghiệp cần xác định khách hàng mục tiêu, phân khúc giá và nhu cầu thực tế thay vì chỉ chạy theo xu hướng sản phẩm.

Theo báo cáo Beauty and Personal Care in Vietnam của Euromonitor International, thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại Việt Nam tăng trưởng 8% trong năm 2025, đạt khoảng 98.300 tỷ đồng. Dữ liệu Metric.vn được Vietnam News dẫn lại cũng cho thấy doanh thu ngành hàng này trên Shopee, TikTok Shop và Lazada đạt khoảng 74.400 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm trước.

Đối với những thương hiệu chưa có đội ngũ nghiên cứu riêng, việc hợp tác với đơn vị có năng lực R&D sẽ giúp quá trình phát triển sản phẩm được triển khai bài bản hơn. Đây cũng là một trong những tiêu chí cần cân nhắc khi lựa chọn đối tác gia công mỹ phẩm , bởi công thức phù hợp là nền tảng để duy trì tính nhất quán giữa các lô sản xuất.

Sau khi xác định định hướng, doanh nghiệp cần đầu tư nghiên cứu công thức, từ lựa chọn thành phần, tỷ lệ phối hợp đến khả năng tương thích và độ ổn định. Trước khi sản xuất hàng loạt, mẫu thử nên được đánh giá về kết cấu, mùi hương, cảm giác sử dụng và các chỉ tiêu chất lượng phù hợp với từng sản phẩm.

Tiêu chuẩn nhà máy và nguồn gốc nguyên liệu cần được chú trọng

Năng lực kiểm soát chất lượng phụ thuộc một phần vào điều kiện và quy trình vận hành của nhà máy. Doanh nghiệp nên tìm hiểu cơ sở vật chất, quy trình vệ sinh, lưu trữ nguyên liệu và hệ thống kiểm tra chất lượng. CGMP ASEAN và ISO 22716 là những căn cứ tham khảo về thực hành sản xuất mỹ phẩm; cần kiểm tra chứng nhận, phạm vi áp dụng và thời hạn hiệu lực.

Bên cạnh đó, hồ sơ kỹ thuật, thông tin nhà cung cấp và khả năng truy xuất nguyên liệu giúp kiểm soát đầu vào. Các yêu cầu về tiêu chuẩn nguyên liệu, quy cách thành phẩm và phương pháp kiểm tra cũng cần được thống nhất trong thỏa thuận hợp tác.

OEM và ODM: Lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với thương hiệu

Với OEM, đơn vị sản xuất thực hiện sản phẩm theo công thức và yêu cầu do thương hiệu đưa ra, phù hợp với doanh nghiệp đã có công thức hoặc yêu cầu kỹ thuật cụ thể. Trong khi đó, ODM cho phép nhà sản xuất tham gia nghiên cứu, phát triển công thức và hoàn thiện sản phẩm, phù hợp với thương hiệu cần hỗ trợ chuyên môn hoặc chưa có bộ phận R&D.

Dù lựa chọn hình thức nào, các bên cũng cần làm rõ quyền sở hữu và phạm vi sử dụng công thức, trách nhiệm kiểm soát chất lượng, số lượng đặt hàng tối thiểu, tiến độ sản xuất và chính sách xử lý khi thành phẩm không đáp ứng thỏa thuận.

Hoàn thiện hồ sơ pháp lý trước khi đưa sản phẩm ra thị trường

Bên cạnh chất lượng, doanh nghiệp cần xác định rõ trách nhiệm của chủ sở hữu sản phẩm, đơn vị sản xuất và các bên liên quan trong việc chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục công bố, ghi nhãn và lưu hành.

Theo Thông tư 34/2025/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm, có hiệu lực từ ngày 18/8/2025, sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất hoàn chỉnh tại các công ty sản xuất khác nhau phải thực hiện công bố riêng. Trường hợp từ hai công ty trở lên tham gia các công đoạn sản xuất một sản phẩm hoàn chỉnh, Phiếu công bố phải nêu rõ tên, địa chỉ và công đoạn tham gia của từng công ty.

Doanh nghiệp nên thống nhất với nhà máy về phạm vi hỗ trợ pháp lý và cập nhật quy định áp dụng cho từng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

IFREE đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển thương hiệu mỹ phẩm

IFREE là đơn vị nghiên cứu và sản xuất mỹ phẩm theo yêu cầu, cung cấp hình thức hợp tác OEM và ODM. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, nhà máy IFREE có chứng nhận GMP Cosmetics ASEAN và ISO 22716; đội ngũ R&D tham gia nghiên cứu, phát triển công thức mỹ phẩm. Doanh nghiệp có thể tìm hiểu hồ sơ chứng nhận, năng lực nghiên cứu, quy trình kiểm soát chất lượng và điều kiện hợp tác trước khi lựa chọn đối tác tại IFREE.

Phát triển thương hiệu mỹ phẩm riêng đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ từ định hướng sản phẩm đến sản xuất và pháp lý. Việc lựa chọn đối tác phù hợp ngay từ đầu góp phần hạn chế rủi ro và tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh lâu dài.