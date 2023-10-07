Người dân phát hiện thi thể nữ giới đã phân huỷ nặng dưới con rạch ở TP Thủ Đức vào chiều 7/10.

Dẫn theo thông tin từ Báo CAND, tối 7/10, Công an TP Thủ Đức, TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nữ giới được phát hiện chết dưới con rạch ở phường Long Bình.

Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, một số người đàn ông đi câu cá ở con rạch nối ra sông Đồng Nai đoạn qua khu Miếu Ông, phường Long Bình, TP Thủ Đức đã phát hiện một xác nữ nên trình báo.

Đường dẫn vào con rạch nơi phát hiện thi thể - Ảnh: Báo CAND

Công an sau đó tới vớt thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm điều tra.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, ghi nhận ban đầu, nạn nhân khoảng 20-30 tuổi, mặc quần tây màu đen, áo thun ngắn tay màu đen, trên người không có giấy tờ tuỳ thân. Nạn nhân đã tử vong khoảng 2-3 ngày.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Giao thông

Lực lượng chức năng đã chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân. Hiện, Công an TP Thủ Đức đang tìm thân nhân của nạn nhân.

Sau gần 1 tháng mất tích, thi thể nạn nhân cuối cùng thiệt mạng do lũ cuốn tại Sa Pa đã được tìm thấy Sau gần 1 tháng mất tích, thi thể nạn nhân cuối cùng chưa được tìm thấy do bị lũ cuốnđã được tìm thấy tại khu vực lòng hồ thủy điện Nậm Sài (Sa Pa, Lào Cai).

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