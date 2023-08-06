Người thân của nạn nhân đi vào tiệm hớt tóc nam sau nhiều ngày không liên lạc được thì phát hiện nữ chủ tiệm đã tử vong với nhiều vết máu trên cơ thể.

Dẫn theo thông tin từ Pháp Luật Plus, tối 5/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra một vụ án xảy ra tại tiệm cắt tóc C.N trên đường Bùi Văn Hoà, đoạn gần cây xăng 201 (TP.Biên Hoà) khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày người thân của chị C.N (38 tuổi) do nhiều ngày không liên lạc được nên đã đến tiệm cắt tóc của chị để tìm. Theo thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, khi tới đây thì phát hiện cửa tiệm đóng nên đẩy cửa vào thì phát hiện chị N đã tử vong trước đó, có nhiều vết máu trên cơ thể.

Hiện trường vụ án đang được cơ quan công an điều tra - Ảnh: Pháp Luật Plus

Nhận được tin báo Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.

Một số người dân sống cạnh bên cho biết nạn nhân thuê lại mặt bằng làm nghề hớt tóc nam được khoảng hai tháng nay.

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