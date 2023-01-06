Phát hiện người uống cà phê cùng có điện thoại 'xịn', thiếu nữ rủ bạn trai đến dàn cảnh cướp tài sản

Đời sống 06/01/2023 19:06

Công an huyện Củ Chi, TP.HCM bắt giữ khẩn cấp 3 thanh thiếu niên để điều tra hành vi dàn cảnh cướp tài sản của khách uống cà phê.

Theo báo Pháp Luật, ngày 6-1, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM bắt giữ khẩn cấp Ngô Thanh Khiêm, sống lang thang), Lê Minh Nhật và Trần Thị Kim Nhung (đều 17 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Nạn nhân là anh NQS (25 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Phát hiện người uống cà phê cùng có điện thoại 'xịn', thiếu nữ rủ bạn trai đến dàn cảnh cướp tài sản - Ảnh 1
Cả ba đã bị Công an huyện Củ Chi bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu vào tối ngày 4-1, anh S cùng bạn đến quán cà phê trên địa bàn xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi để uống nước với Nhung.

Nhung thấy anh S dùng điện thoại iPhone 11 nên nảy sinh lòng tham, muốn chiếm đoạt.

Để thực hiện, Nhung mượn điện thoại của bạn anh S và báo cho bạn trai là Khiêm cùng lên kế hoạch với Nhật để dàn cảnh cướp.

Phát hiện người uống cà phê cùng có điện thoại 'xịn', thiếu nữ rủ bạn trai đến dàn cảnh cướp tài sản - Ảnh 2
Nhung, Khiêm và Nhật tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Sau một lúc trò chuyện, Nhung nhờ anh S chở về nhà để lấy sạc điện thoại. Sau đó, anh S quay lại quán cà phê.

Nhung sau đó lại mượn điện thoại, gọi anh S tới rước, khi xe đến trước nhà số 75 đường 120 thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi thì Nhật, Khiêm chặn xe, dùng dao khống chế, cướp tài sản.

Phát hiện người uống cà phê cùng có điện thoại 'xịn', thiếu nữ rủ bạn trai đến dàn cảnh cướp tài sản - Ảnh 3
Nhung sau khi phát hiện người uống cà phê cùng có điện thoại iPhone đẹp nên rủ bạn trai cướp

Sau khi lấy điện thoại iPhone 11 của anh S, cả ba mang bán được 7,2 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Củ Chi nhanh chóng rà soát, xác định nhóm này đã thực hiện vụ cướp nên bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan điều tra, cả ba đã thừa nhận hành vi.

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