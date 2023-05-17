Phát hiện kho đạn 'khủng' nằm dưới mặt đường nhiều người qua lại

Đời sống 17/05/2023 09:48

Ngày 17/5, nhóm Mines Advisory Group (MAG) vừa phát hiện một hầm đạn sót lại sau chiến tranh chỉ cách đường liên thôn nơi người dân thường xuyên qua lại khoảng 10m.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong quá trình rà hiện trường ô nhiễm bom chùm tại thôn Tân Kiên, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, lực lượng của MAG đã tìm thấy một kho đạn gồm 29 quả đạn cối.

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Những quả đạn cối được lực lượng của MAG phát hiện gần đường dân sinh - Ảnh: Báo Lao động

 Nhóm cố vấn bom mìn (MAG) cho biết, các quả đạn cối nằm ở độ sâu từ 25-40 cm và cách đường liên thôn nơi người dân thường xuyên qua lại khoảng 10m.

Sau khi tìm kiếm hết và đánh giá vật liệu đủ điều kiện an toàn để di chuyển, lực lượng MAG đã vận chuyển toàn bộ 29 quả đạn cối về khu vực hủy nổ có kiểm soát và hủy nổ an toàn.

Phát hiện kho đạn 'khủng' nằm dưới mặt đường nhiều người qua lại - Ảnh 2
Những quả đạn sót lại sau chiến tranh được hủy nổ an toàn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo nguồn tin từ báo Lao động, tỉnh Quảng Trị là địa phương bị ô nhiễm do bom mìn nặng nề nhất tại Việt Nam. Đây cũng là tỉnh đầu tiên tại Việt Nam nơi MAG triển khai hoạt động hỗ trợ của mình trong điều tra, tư vấn, huấn luyện và thực hành dò tìm, xử lý, khắc phục hậu quả bom mìn.

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Từ khóa:   bom mìn kho đạn cối dân sinh

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