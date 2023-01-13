Tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, người dân phát hiện 2 thanh niên cùng tử vong ở trong bụi cây. Công an đang khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo báo Người Đưa Tin, tới 15 giờ chiều 13-1, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân 2 thanh niên được phát hiện chết trong bụi rậm.

Trưa cùng ngày, người dân phát hiện có 2 thanh niên nằm trong bụi rậm ven đường Bàu Ao, thuộc KP.5, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Khi vào kiểm tra thì tá hoả vì cả 2 đều đã tử vong. Gần thi thể nạn nhân có xe máy mang biển số tỉnh Bình Dương.

Công an có mặt tại hiện trường.

Hiện trưởng vụ việc.

Khi vào kiểm tra thì tá hoả vì cả 2 đều đã tử vong, bên cạnh còn có 1 chiếc xe máy bị đổ. Sự việc ngay lập tức được trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an huyện Phú Giáo có mặt khám nghiệm hiện trường.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh L.D.T (SN 2002) và L.M.D (SN 2000), cùng ngụ xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Lực lượng chức năng phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ. Ảnh: Lao Động

Bước đầu nhận định, đây khả năng là vụ tai nạn giao thông. Hai thanh niên đi xe máy trên đường Bàu Ao hướng từ khu phố 4, thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo ra đường Độc Lập. Khi đến đoạn đường Bàu Ao thuộc khu phố 5 thị trấn Phước Vĩnh thì chạy xuống hướng ống cống nước bên trái đường dẫn đến tai nạn tử vong.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc - Ảnh XA (Người Đưa Tin)

Hiện Công an huyện Phú Giáo đang trưng cầu giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ vụ chết người này.

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