Phát hiện 2 con không cùng huyết thống sau 10 năm, chồng đệ đơn ly hôn

Từ lúc bị phát hiện có mối quan hệ với người đàn ông khác, vợ và con ông L. đã chủ động dọn đi khỏi nhà, không một lời giải thích.

Theo thông tin từ VTC News, ông B.V.L (SN 1986, trú huyện Phú Hòa, Phú Yên) cho biết, TAND TP Tuy Hòa đã gửi thông báo thụ lý vụ án tranh chấp ly hôn.

Trước đó, ông L. gửi đơn lên tòa án về việc ly hôn với bà G. (vợ ông L.) và yêu cầu tìm cha ruột cho 2 con.

Nguyên nhân ông L. nộp đơn là khi bắt gặp vợ ngoại tình, ông đã đi xét nhiệm AND và “chết đứng” khi biết 2 người con mà ông yêu thương, chăm sóc từ khi sinh ra đến giờ không phải là con ruột của mình.

Kết quả xét nghiệm xác định ông L. cùng các con không cùng huyết thống. Ảnh VTC News

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, những năm chung sống với nhau, gia đình ông L rất hạnh phúc, các con ngoan hiền và học hành giỏi giang. Vợ ông làm nhân viên trong một ngân hàng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, còn ông làm nhân viên cho một công ty gần nhà. Vào tháng 8/2023, ông L. nghi vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác nên ông quyết định đưa 2 con trai của mình đi làm thủ tục xét nghiệm ADN.

Kết quả bất ngờ là cả hai đứa con mà ông L. đã yêu thương, chăm sóc suốt nhiều năm qua lại không phải là con ruột của ông.

Từ lúc bị phát hiện có mối quan hệ với người đàn ông khác, vợ và con ông L. đã chủ động dọn đi khỏi nhà, không một lời giải thích. “Hiện tôi đã gửi đơn lên tòa án để làm thủ tục ly hôn. Tài sản sẽ xử lý theo quy định pháp luật, nhưng tôi vẫn muốn có trách nhiệm với các con”, ông L. tâm sự.

Liên quan đến việc nghi ngờ vợ ngoại tình với người khác, ông L. cũng đã gửi đơn tới Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp để tố cáo một cán bộ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên có hành vi quan hệ bất chính với vợ của ông.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang thụ lý giải quyết đơn khiếu nại tố cáo theo quy định.

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