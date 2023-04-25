Ngày 25/4, Công an H.Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết vừa có các quyết định đối với các cá nhân có liên quan vụ Hiệu trường đánh Hiệu phó Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc

Theo thông tin từ báo Thanh niên, Công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Phan Anh Tuấn (SN 1973, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) với số tiền 6,5 triệu đồng vì có hành vi đánh ông Lê Đức Huấn (Hiệu phó Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc) khiến ông này phải nhập viện cấp cứu. Quyết định cũng nêu rõ hành vi của ông Tuấn chưa cấu thành tội phạm nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc - Ảnh: Báo Công luận

Đồng thời, Công an H.Lệ Thủy cũng ra quyết định xử phạt hành chính ông Lê Đức Huấn số tiền 400.000 đồng vì có hành vi dùng tay đập vào nắp ca bô xe ô tô của ông Phan Anh Tuấn; cãi vã, to tiếng gây mất trật tự tại Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lệ Thủy cũng đã có quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc; ông Phan Anh Tuấn, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc; ông Lê Đức Huấn, Phó bí thư chi bộ, Hiệu phó Trường tiểu học Ngư Thủy Bắc.

Trước đó, báo Tiền phong đưa tin, ngày 7/4, mạng xã hội lan truyền bài viết có nội dung vào ngày 6.4, hiệu trưởng Phan Anh Tuấn có mâu thuẫn với hiệu phó Lê Đức Huấn. Sau đó, ông Tuấn đánh vào mặt ông Huấn khiến ông Huấn bị thương tích phải vào Bệnh viện đa khoa H.Lệ Thủy cấp cứu.

Thầy hiệu phó bị cấp trên của mình đấm thâm mặt phải nhập viện - Ảnh: Báo Tiền phong

Đến ngày 8/4, ông Phan Anh Tuấn cho biết nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ việc đóng, mở cổng trường. Trong khi đó, ông Lê Đức Huấn cho biết ông đã ra viện, về nhà và sức khỏe đã ổn định. Sáng 10/4, ông Phan Anh Tuấn cũng đã chủ động xin lỗi trước toàn bộ giáo viên, học sinh của nhà trường vào giờ chào cờ đầu tuần.

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