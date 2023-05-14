Phẫn nộ: Tài xế liều lĩnh chở 'hàng khủng' hiên ngang chạy trên cao tốc

Đời sống 14/05/2023 15:14

Mới đây, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại một tài xế lái xe tải nhỏ cố tình chở hàng quá khổ, nghênh ngang đi trên cao tốc.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng 13 giờ ngày 13/5/2023 trên đường Vành Đai 3 (CT20), đoạn qua địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Trên clip, hình ảnh được một người ngồi trên ô tô khác cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, chiếc xe tải nhỏ màu xanh, mang biển kiểm soát 29H-515.35 đang chở theo hàng phế thải trên thùng, di chuyển trên đường Vành Đai 3, đoạn từ cầu Thanh Trì hướng về Yên Sở.

Phẫn nộ: Tài xế liều lĩnh chở 'hàng khủng' hiên ngang chạy trên cao tốc - Ảnh 1
Tình huống tài xế xe tải liều lĩnh, bất chấp luật cố tình lái xe tải chở hàng quá khổ chạy trên cao tốc - Ảnh: Báo Thanh niên

Tài xế xe không tuân thủ đúng quy định của pháp luật, cố tình chở theo lượng hàng "khủng", chất cao gấp đôi chiều cao thùng xe. Phía sau thùng còn neo "ráng" thêm nhiều bao hàng cỡ lớn, chằng buộc rất qua loa, rất dễ bung, rơi xuống đường; tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho các xe cùng lưu thông. 

Sau khi đoạn video lan truyền nhanh chóng trên MXH, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra bất bình và phẫn nộ trước hành vi lái xe chở hàng quá cẩu thả, liều lĩnh và xem thường luật của tài xế xe tải. Tình huống khiến nhiều người chứng kiến vừa lo sợ vừa bức xúc.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm tài xế vi phạm.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Tuổi trẻ, nhiều tài xế lái xe chạy lụi lên các đoạn cao tốc đang làm như Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Nhiều vị trí mối nối cầu còn khoảng hở, gồ ghề, dễ loạng choạng tay lái. Đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, trong đó có cả chết người.

Phẫn nộ: Tài xế liều lĩnh chở 'hàng khủng' hiên ngang chạy trên cao tốc - Ảnh 2
Nhà thầu đã có nhiều cảnh báo nhưng xe cộ không phận sự vẫn chạy trên tuyến chính Dầu Giây - Phan Thiết - Ảnh: Tuổi trẻ online

Có nhiều đoạn dây điện người dân bắt ngang qua tuyến chưa xử lý xong, lòng thòng. Nhà thầu dùng cây gỗ chống dựng lên tạm cho xe công trường chạy qua lại. Mặt dù nguy hiểm rình rập là như thế, nhưng ngày lẫn đêm vẫn có nhiều ô tô, xe quá tải quá khổ chạy lụi trên công trường.

Phẫn nộ: Tài xế liều lĩnh chở 'hàng khủng' hiên ngang chạy trên cao tốc - Ảnh 3
Một chiếc xe chở gỗ có dấu hiệu quá khổ quá tải luồn lách từ đường công vụ lên tuyến chính cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh: Tuổi trẻ online

Ông Phạm Quốc Huy, giám đốc điều hành dự án đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cho biết đơn vị đã nhiều lần gửi văn bản đến các địa phương có tuyến đi qua cảnh báo người dân không được chạy xe như vậy.

 

Clip: Xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế có hành động dũng cảm khiến người đi đường cảm thán

Clip: Xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế có hành động dũng cảm khiến người đi đường cảm thán

Những người chứng kiến không khỏi hoảng sợ, lo lắng dõi theo chiếc xe tải chạy băng băng trên đường.

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Từ khóa:   xe tải chở quá tải tài xế MXH cao tốc

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