Tình trạng này diễn hơn 1 năm nay, ông Cường đề nghị nhà trường có biện pháp xử lý, giáo dục và chấn chỉnh. BGH Trường THCS Võ Thị Sáu đã mời giáo viên chủ nhiệm lớp 7E là cô Nguyễn Thị Phương Anh đến làm việc.

Dẫn theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Mạnh Cường, phụ huynh sống tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đã kiến nghị với Ban giám hiệu Trường THCS Võ Thị Sáu, TP Hải Dương về nội dung: Con của ông là N.T.L, học sinh lớp 7E Trường THCS Võ Thị Sáu, bị lớp trưởng là em P.A.P tát, không rõ lý do.

Sau đó, N.T.L lại nói to bí mật của P.A.P với các bạn trong lớp. Không kiềm chế được bản thân, P.A.P đã tát bạn. Sau sự việc, nữ lớp trưởng này đã xin lỗi bạn. Về nhà, N.T.L kể lại sự việc cho gia đình.

Sáng 21/9 vừa qua, BGH nhà trường cũng đã yêu cầu 2 học sinh N.T.L (bị đánh) và P.A.P tường trình lại sự việc. Theo tường trình, vào giờ ra chơi tiết 2 ngày 20/9, P.A.P có kể cho N.T.L nghe về bí mật riêng tư.

Ngày 25/9, nhà trường đã có báo cáo gửi Phòng GD-ĐT TP Hải Dương. Theo báo cáo này, hiệu trưởng nhà trường và trưởng ban đại diện phụ huynh lớp 7E đã thống nhất họp đột xuất với toàn thể phụ huynh của lớp. Tại cuộc họp, các phụ huynh thẳng thắn kiến nghị việc GVCN giao quyền quản lý cho lớp trưởng là không hợp lý. Từ đó, lớp trưởng này đã thực hiện nhiệm vụ của mình không đúng quy định.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cụ thể, khi các bạn mắc lỗi thì lớp trưởng phạt bằng hình thức trực nhật lớp hoặc đứng lên ngồi xuống nhiều lần; đôi khi lớp trưởng có hành vi đánh bạn là có thật. Việc làm đó đã gây bức xúc đối với phụ huynh về phương pháp quản lý, giáo dục của giáo viên chủ nhiệm.

Tại cuộc họp, nhiều phụ huynh có ý kiến đề nghị nhà trường thay giáo viên chủ nhiệm lớp là cô Nguyễn Thị P.A. (giảng dạy môn tiếng Anh), tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho học sinh học tập, rèn luyện và tu dưỡng tốt hơn, tạo niềm tin cho các bậc cha mẹ học sinh.

Trường THCS Võ Thị Sáu (TP Hải Dương) - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cũng tại cuộc họp, giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị P.A. cũng nhận thấy những thiếu sót, khuyết điểm của mình trong công tác quản lý, tổ chức, biện pháp giáo dục chưa phù hợp. Cô giáo xin lỗi các bậc phụ huynh và xin kiểm điểm nghiêm túc, nhận thiếu sót và sửa chữa.

Ban Giám hiệu Trường THCS Võ Thị Sáu nhận định việc bạn lớp trưởng tát bạn N.T.L. một cái tại lớp học là việc riêng giữa cá nhân 2 em, trong đó lớp trưởng tát bạn là sai do sử dụng bạo lực với bạn. Nữ sinh L. cũng có khuyết điểm là không có ý thức giữ bí mật cá nhân cho bạn khi bạn tin tưởng chia sẻ. Sau sự việc xảy ra, 2 em đã nhận ra khuyết điểm và xin lỗi nhau.

Đối với giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị P. A., việc giao quyền cho lớp trưởng để lớp trưởng có những hình thức trách phạt học sinh trong lớp là sai. Biện pháp tổ chức, quản lý lớp, phương pháp giáo dục là không phù hợp gây bức xúc đối với học sinh và cha mẹ học sinh.

Nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị P.A. viết bản kiểm điểm, nghiêm khắc kiểm điểm những thiếu sót của mình, rút kinh nghiệm sâu sắc, sau đó sẽ xem xét và có biện pháp xử lý theo quy định.

Đáp ứng nguyện vọng của đa số các bậc cha mẹ học sinh, nhà trường đã thay đổi nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy đối với giáo viên Nguyễn Thị P.A. không làm công tác chủ nhiệm và giảng dạy môn tiếng Anh tại lớp 7E, bố trí công việc khác; phân công giáo viên khác làm công tác chủ nhiệm và giáo viên dạy tiếng Anh tại lớp 7E.