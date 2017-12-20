Phẫn nộ: Nổi máu ‘yêu râu xanh’, dượng rể lợi dụng nhà vắng người nhẫn tâm hãm hiếp cháu gái 8 tuổi của vợ suốt cả năm trời

Đời sống 20/12/2017 18:53

Lợi dụng lúc gia đình bận làm ăn buôn bán, người dượng nhẫn tâm đã giở trò đồi bại với đứa cháu ruột của vợ liên tục suốt trong một năm khiến tinh thần em luôn trong trạng thái hoảng loạn.

Hôm nay (20/12), ông N.Đ.P (trú tại thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) – ông nội bé N.T.T.Tr (8 tuổi), nạn nhân bị chính người dượng Đỗ Văn Hải (27 tuổi) hãm hiếp trong suốt thời gian dài – cho biết công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Hải để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo lời kể của ông P., cha mẹ bé Tr. ly dị từ nhiều năm nay, Tr. sống cùng ông bà nội từ lúc 9 tháng tuổi. Đỗ Văn Hải cưới con gái ông P. (cô ruột bé Tr.) và sinh được một bé năm nay đã 6 tuổi. Không có nhà nên vợ chồng Hải sống cùng gia đình ông P.

Gia đình ông mở đại lý bán phân bón ở tỉnh Bình Thuận nên hay đi lại giữa 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Cuộc sống tất bật, ông không có nhiều thời gian quan tâm cháu Tr. Thời gian gần đây, thấy cháu có biểu hiện khác lạ, đi đứng chậm chạp, tính tình lầm lì ít nói, thường hay giật mình, khóc thét về đêm, ông P. liền gặng hỏi nhưng Tr. không nói gì.

"Mới đây, ngày 13/12, thấy tình trạng ngày càng nghiêm trọng nên tôi đã đưa cháu tránh nơi đông người để gặng hỏi. Khi đó, Tr. mới kể bị Hải xâm hại nhiều lần. Những lần thực hiện hành vi thú tính, Hải dọa giết Tr. nếu nói việc này cho người khác biết" – ông P. phẫn uất kể lại với PV Người Lao Động.

Phẫn nộ: Nổi máu ‘yêu râu xanh’, dượng rể lợi dụng nhà vắng người nhẫn tâm hãm hiếp cháu gái 8 tuổi của vợ suốt cả năm trời - Ảnh 1
Bị hãm hiếp một thời gian dài nhưng bé Tr. không dám kể với ai vì sợ bị gã dượng thú tính giết chết - Ảnh minh họa: Internet

Ông P. lập tức gửi đơn tố cáo hành vi đồi bại của con rể. Thời điểm này, Công an huyện Cát Tiên đã vào cuộc xác định Hải chính là đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Tr. nhiều lần trong thời gian dài. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam và yêu cầu đối tượng thực nghiệm lại hiện trường.

"Gia đình rất đau lòng, phẫn uất, không nghĩ đứa con rể chính mình cưu mang lại hành động không có tính người như vậy, hiếp dâm cháu gái mới chỉ 8 tuổi nhiều lần trong hơn 1 năm nay" – ông P. chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng công an huyện Cát Tiên xác nhận: "Vụ việc đang gây bức xúc dư luận. Công an huyện Cát Tiên đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an tỉnh Lâm Đồng theo đúng thẩm quyền".

Thực hư chuyện hiếp dâm trẻ em tại trung tâm thương mại gây xôn xao dư luận

Thực hư chuyện hiếp dâm trẻ em tại trung tâm thương mại gây xôn xao dư luận

Mới đây, một người dùng Facebook tên T.N đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông bị bắt giữ trong trung tâm thương mại. Theo chia sẻ của T.N thì gã này bị bắt vì hiếp dâm bé gái, tuy nhiên lại có ý kiến cho rằng đây không phải là sự thật.

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