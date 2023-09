Hôm nay (20/12), ông N.Đ.P (trú tại thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) – ông nội bé N.T.T.Tr (8 tuổi), nạn nhân bị chính người dượng Đỗ Văn Hải (27 tuổi) hãm hiếp trong suốt thời gian dài – cho biết công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Hải để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Bị hãm hiếp một thời gian dài nhưng bé Tr. không dám kể với ai vì sợ bị gã dượng thú tính giết chết - Ảnh minh họa: Internet

Ông P. lập tức gửi đơn tố cáo hành vi đồi bại của con rể. Thời điểm này, Công an huyện Cát Tiên đã vào cuộc xác định Hải chính là đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Tr. nhiều lần trong thời gian dài. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam và yêu cầu đối tượng thực nghiệm lại hiện trường.

"Gia đình rất đau lòng, phẫn uất, không nghĩ đứa con rể chính mình cưu mang lại hành động không có tính người như vậy, hiếp dâm cháu gái mới chỉ 8 tuổi nhiều lần trong hơn 1 năm nay" – ông P. chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng công an huyện Cát Tiên xác nhận: "Vụ việc đang gây bức xúc dư luận. Công an huyện Cát Tiên đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an tỉnh Lâm Đồng theo đúng thẩm quyền".