Phẫn nộ: Nhậu say tông bé gái 13 tuổi nguy kịch rồi bỏ trốn

Đời sống 14/04/2023 14:39

Sau khi va chạm với xe đạp do một bé gái điều khiển khiến nạn nhân bị trọng thương, đối tượng đã lái xe máy rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều 8/4, trên mạng lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo vàng, điều khiển xe máy với tốc độ khá nhanh. Người này đã tông trúng vào xe đạp điện do cháu Nguyễn Thanh T. (13 tuổi, ngụ xã Dray Bhang) điều khiển đi cùng chiều. Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng ra giữa đường. Sau khi xảy ra tai nạn, nam thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Phẫn nộ: Nhậu say tông bé gái 13 tuổi nguy kịch rồi bỏ trốn - Ảnh 1
Hiện trường tai nạn khiến bé gái nguy kịch - Ảnh: Báo Dân Trí 

Theo tìm hiểu, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 6/4 trên địa bàn xã Drây Bhăng, huyện Cư Kuin. Người dân tại hiện trường bé gái bị thương khá nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, thông qua nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cư Kuin đã xác định được đối tượng gây tai nạn Y Hân Êban (22 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Phẫn nộ: Nhậu say tông bé gái 13 tuổi nguy kịch rồi bỏ trốn - Ảnh 2
Đối tượng Y Hân Êban và xe máy gây tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Tại cơ quan công an, Y Hân Êban khai nhận sau khi uống rượu đã điều khiển xe máy về nhà. Trên đường về Y Hân Êban chạy xe với tốc độ cao nên đã gây tai nạn cho cháu gái.

Hiện Công an huyện Cư Kuin đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tiếp tục làm rõ để xử lý Y Hân Êban theo quy định. 

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