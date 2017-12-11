Chưa được xóa án tích về tội hiếp dâm trẻ em gây ra trước đó, gã ‘yêu râu xanh’ lại tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với chính ân nhân cứu mạng vợ mình.

Hôm nay (11/12), TAND tỉnh Vĩnh Long tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Đoàn Trúc Phương (33 tuổi, trú tại phường 9, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Bị hại là bé L.T.N.H, 13 tuổi.

Theo cáo trạng, bị cáo Phương thuê phòng trọ tại phường 8, TP. Vĩnh Long và sống như vợ chồng với chị P. Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 3/5, sau khi đi nhậu về, không thấy chị P. ở nhà nên bị cáo đứng đợi ngoài cửa.

Thời điểm này, chị P. trên đường từ nhà bạn về thì bị ngã. Hai bé L.T.N.H (13 tuổi) và T.T.T.V (15 tuổi) thấy chị P. bị nạn nên chạy đến cứu giúp. Chị P. cho biết địa chỉ phòng trọ để hai em đến báo tin cho Phương. Đến nơi, Phương nói bé V. ở nhà với chị P. còn y chở bé H. đi mua thuốc cho vợ hờ.

Trên đường đi, đến đoạn đường vắng, tên “yêu râu xanh” nảy sinh ý định hiếp dâm bé H. nên quật ngã em xuống đất để thực hiện hành vi đồi bại. Hoảng sợ, bé H. bất tỉnh. Phương nghe tiếng người đến nên bỏ đi, để H. nằm lại một mình.

Tỉnh dậy, bé H. tìm đường về nhà và kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình biết. Sau đó, người thân bé H. đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Phương.

Sau khi thực hiện hành vi bỉ ổi, bị cáo Phương đã trốn chạy ở nhiều tỉnh, thành. Đến ngày 6/6 thì y bị bắt.

Tại phiên tòa hôm nay (11/12), Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phương 16 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng, theo báo Pháp Luật TP.HCM.

Được biết, năm 2010, Phương bị TAND TP.Vĩnh Long tuyên án 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và vẫn chưa được xóa án tích.

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