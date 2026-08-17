Ôtô khách tông đuôi container trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, 20 người nhập viện

Khoảng 20 người bị thương phải nhập viện sau khi xe khách bất ngờ tông vào đuôi container đang chạy cùng chiều trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua Nghệ An.

Theo thông tin báo VNExpress, trưa 16/8, 15 ôtô chở đoàn hơn 600 người từ tỉnh Phú Thọ đi du lịch biển Cửa Lò. Khoảng 11h, khi đoàn xe đang chạy trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, tới gần nút giao Vinh - Nam Đàn thì bất ngờ một chiếc chở khoảng 40 người đâm vào đuôi xe container chạy cùng chiều phía trước. Sau tiếng động mạnh, chiếc xe chao đảo, đầu vỡ toác, các hàng ghế bật tung. Hành khách bị hất văng. Có người ngồi ở hàng ghế cuối văng lên gần giữa xe, bị thương ở chân. Có người ngồi hàng ghế số 5 bị xô ngã xuống lối đi, xây xát ở chân và vai, theo một nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo VNExpress. Khi chiếc xe dừng lại, những người còn tỉnh táo hỗ trợ nhau thoát ra ngoài, đồng thời sơ cứu các nạn nhân bị thương nặng. Theo thông tin báo Lao Động, Khoảng 20 người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và một số cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị.

Theo lực lượng chức năng, trong số những người nhập viện có một trường hợp bị thương nặng, những người còn lại chủ yếu bị thương nhẹ. Một hành khách cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, người này đang ngồi trên xe thì nghe tiếng va chạm mạnh, nhiều hành khách bị hất khỏi vị trí ngồi. Một số người bị xây xát, choáng váng sau vụ việc. Vụ tai nạn khiến khoảng 20 người bị thương. Ảnh: Báo VNExpress. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phối hợp các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu và phân luồng giao thông. Tại hiện trường, phần đầu ôtô khách bị biến dạng, dập nát, kính trước vỡ. Nhiều mảnh vỡ, đồ đạc và vật dụng trên xe đổ vương vãi dưới mặt đường. Xe container hư hỏng phần đuôi. Tai nạn khiến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt ùn tắc kéo dài vài km theo hướng Bắc - Nam từ hơn 11h. Cảnh sát giao thông phối hợp các lực lượng chức năng phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển xuống quốc lộ 1, điều xe cứu hộ cẩu phương tiện gặp nạn. Đến 15h, hiện trường được giải phóng, cao tốc trở lại hoạt động bình thường. Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3 km, đi qua Nghệ An và Hà Tĩnh, khai thác toàn tuyến từ 29/6. Giai đoạn một tuyến này có 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

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