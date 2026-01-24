Đồng Tháp: Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Đời sống 24/01/2026 10:38

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 nghi can để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép có liên quan vụ thi thể người nước ngoài nằm trên cao tốc.

 

Theo thông tin báo VNExpress, thông tin được đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết tại buổi họp giao ban báo chí, chiều 23/1.

Theo điều tra, khoảng 13h ngày 24/11/2025, nhiều tài xế ôtô chạy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (hướng TP HCM về miền Tây) khi đến đoạn qua xã Mỹ Lợi phát hiện thi thể người đàn ông ở làn số 1 (sát dải phân cách). Họ hốt hoảng đánh lái qua làn số 2 tránh né, đồng thời trình báo cảnh sát.

Đồng Tháp: Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 1
Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin. Ảnh: VNExpress.

Nạn nhân mặc quần dài, áo thun dài tay màu đen, chân chỉ còn mang một chiếc giày thể thao màu trắng, phần đầu và mặt có nhiều vết máu. Xung quanh hiện trường không có ôtô, xe máy hoặc phương tiện khác.

Nạn nhân tên Aeron Lee Khei Chen, quốc tịch Malaysia, vừa từ Malaysia đến sân bay Tân Sơn Nhất 3 tiếng trước đó.

Theo đại tá Tân, ngay sau khi khám nghiệm hiện trường vụ án, cơ quan điều tra đã tiến hành các mũi trinh sát từ địa bàn TP HCM đến khu vực biên giới tỉnh An Giang để truy bắt nghi phạm.

Nhà chức trách xác định Aeron Lee Khei Chen là nạn nhân trong đường dây tổ chức đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Trong đường dây này, Ngô Hoàng Thanh (35 tuổi, thường trú phường Bình Thạnh, TP HCM) và Nguyễn Hồng Hải (32 tuổi, thường trú xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh) có nhiệm vụ đón người nước ngoài sau khi nhập cảnh vào Việt Nam và đưa qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Đồng Tháp: Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VNExpress.

Hiện Thanh và Hải đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ các hành vi phạm tội khác liên quan, như Mua bán người và Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, ngày 24/11/2025, Tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) phát hiện một nam thanh niên tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, thuộc địa phận xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là Aeron Lee Khei Chen (SN 2001, quốc tịch Malaysia), nhập cảnh vào Việt Nam sáng cùng ngày (24/11) qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường về nguyên nhân tử vong, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan khẩn trương, điều tra xác minh làm rõ.

Đá từ xe công trình rơi trúng xe 16 chỗ, 1 người nước ngoài tử vong

Đá từ xe công trình rơi trúng xe 16 chỗ, 1 người nước ngoài tử vong

Sáng nay 8/12, tại chân đèo Đại Ninh (QL28B, thuộc xã Phan Sơn, Lâm Đồng), đất đá từ xe công trình rơi vào một xe loại 16 chỗ ngồi, chở 11 người khách nước ngoài, khiến một người chết, 2 người bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   nước ngoài tử vong cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h chiều nay, 24/1/2025, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ

Đúng 17h chiều nay, 24/1/2025, 3 con giáp thắt chặt phú quý, hứng trọn an khang, đường công danh sáng ngời, tỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (25/1-26/1/2026), 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (25/1-26/1/2026), 3 con giáp tiền bạc vượng phát, trở thành 'cao thủ kiếm tiền', sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Danh tính 3 mẹ con bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ chung cư TP.HCM

Danh tính 3 mẹ con bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ chung cư TP.HCM

Đời sống 59 phút trước
Không ngờ món rau rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng không hề “rẻ”, bạn đã biết chưa?

Không ngờ món rau rẻ tiền nhưng giá trị dinh dưỡng không hề “rẻ”, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Đúng 3 ngày tới (26/1/9/2026), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Đúng 3 ngày tới (26/1/9/2026), 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN TIN VUI, tài lộc tăng vùn vụt, ngồi mát ăn bát vàng, LỘC LÁ ĐẦY NHÀ, đào hoa đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Ngao Thụy Bằng, Thẩm Vũ Khiết gây chú ý ở phim Bề tôi trung thành nhất

Ngao Thụy Bằng, Thẩm Vũ Khiết gây chú ý ở phim Bề tôi trung thành nhất

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Đồng Tháp: Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Đồng Tháp: Khởi tố 2 đối tượng liên quan vụ người nước ngoài tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 25/1/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 25/1/2026, tiền tài tăng vọt như 'gà hóa phượng hoàng', đếm tiền mỏi tay, quý nhân dang tay giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Danh tính người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy bị ngã ven đường ở Mũi Né

Danh tính người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy bị ngã ven đường ở Mũi Né

Đời sống 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Tai nạn hy hữu: Xe ben kéo sập cổng chào, hai người tử vong

Tai nạn hy hữu: Xe ben kéo sập cổng chào, hai người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính 3 mẹ con bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ chung cư TP.HCM

Danh tính 3 mẹ con bị thương nặng trong vụ cháy căn hộ chung cư TP.HCM

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Cháy căn hộ chung cư ở TP.HCM: 3 mẹ con bỏng nặng, người mẹ còn bị ngưng tim

Danh tính người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy bị ngã ven đường ở Mũi Né

Danh tính người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy bị ngã ven đường ở Mũi Né

Hưng Yên: Khởi tố 2 nữ bị can, thu giữ gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm

Hưng Yên: Khởi tố 2 nữ bị can, thu giữ gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Giá vàng hôm nay, ngày 24/1/2026: Vàng SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh, tiếp tục lập đỉnh mới 

Danh tính nữ sinh lớp 11 rời nhà đi học rồi mất tích bí ẩn

Danh tính nữ sinh lớp 11 rời nhà đi học rồi mất tích bí ẩn