Theo điều tra, khoảng 13h ngày 24/11/2025, nhiều tài xế ôtô chạy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (hướng TP HCM về miền Tây) khi đến đoạn qua xã Mỹ Lợi phát hiện thi thể người đàn ông ở làn số 1 (sát dải phân cách). Họ hốt hoảng đánh lái qua làn số 2 tránh né, đồng thời trình báo cảnh sát.

Theo thông tin báo VNExpress , thông tin được đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết tại buổi họp giao ban báo chí, chiều 23/1.

Nạn nhân tên Aeron Lee Khei Chen, quốc tịch Malaysia, vừa từ Malaysia đến sân bay Tân Sơn Nhất 3 tiếng trước đó.

Nạn nhân mặc quần dài, áo thun dài tay màu đen, chân chỉ còn mang một chiếc giày thể thao màu trắng, phần đầu và mặt có nhiều vết máu. Xung quanh hiện trường không có ôtô, xe máy hoặc phương tiện khác.

Theo đại tá Tân, ngay sau khi khám nghiệm hiện trường vụ án, cơ quan điều tra đã tiến hành các mũi trinh sát từ địa bàn TP HCM đến khu vực biên giới tỉnh An Giang để truy bắt nghi phạm.

Nhà chức trách xác định Aeron Lee Khei Chen là nạn nhân trong đường dây tổ chức đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Trong đường dây này, Ngô Hoàng Thanh (35 tuổi, thường trú phường Bình Thạnh, TP HCM) và Nguyễn Hồng Hải (32 tuổi, thường trú xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh) có nhiệm vụ đón người nước ngoài sau khi nhập cảnh vào Việt Nam và đưa qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VNExpress.

Hiện Thanh và Hải đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ các hành vi phạm tội khác liên quan, như Mua bán người và Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, ngày 24/11/2025, Tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) phát hiện một nam thanh niên tử vong trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, thuộc địa phận xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là Aeron Lee Khei Chen (SN 2001, quốc tịch Malaysia), nhập cảnh vào Việt Nam sáng cùng ngày (24/11) qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường về nguyên nhân tử vong, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan khẩn trương, điều tra xác minh làm rõ.