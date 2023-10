Vào ngày 7/10 (giờ địa phương), nhiều trận động đất đã xảy ra ở miền Tây Afghanistan, khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng - Ảnh: WHO Afghanistan

Số người chết dự kiến ​​sẽ tăng do lở đất và sập nhà do trận động đất gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ít nhất 600 ngôi nhà bị phá hủy tại 12 ngôi làng trong khu vực và khoảng 4.200 người bị ảnh hưởng trực tiếp.

Giám đốc Sở y tế công cộng tỉnh Herat, Mohammad Taleb Shahid, cho biết có thể còn có nhiều người bị chôn vùi dưới đống đổ nát.