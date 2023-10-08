Vào ngày 7/10 (giờ địa phương), nhiều trận động đất đã xảy ra ở miền Tây Afghanistan, khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng.

Theo hãng tin AFP đưa tin ngày 8/10 (giờ địa phương), người phát ngôn của chính quyền Taliban ở Afghanistan thông báo ít nhất 2.000 người thiệt mạng và 10.000 người bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra ở tỉnh Herat. Vào khoảng 11h11 ngày thứ Bảy (7/10, giờ địa phương, khoảng 6h30 ngày 7/10 giờ GMT), một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã xảy ra cách thành phố Herat, thủ phủ của tỉnh Herat 40 km về phía Tây Bắc, kèm theo 8 dư chấn mạnh khác có cường độ từ 4,3 đến 6,3 độ richter.

Vào ngày 7/10 (giờ địa phương), nhiều trận động đất đã xảy ra ở miền Tây Afghanistan, khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng - Ảnh: WHO Afghanistan Số người chết dự kiến ​​sẽ tăng do lở đất và sập nhà do trận động đất gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ít nhất 600 ngôi nhà bị phá hủy tại 12 ngôi làng trong khu vực và khoảng 4.200 người bị ảnh hưởng trực tiếp. Giám đốc Sở y tế công cộng tỉnh Herat, Mohammad Taleb Shahid, cho biết có thể còn có nhiều người bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Người dân đổ ra đường ở Herat, Afghanistan sau trận động đất làm rung chuyển thành phố - Ảnh: WHO Afghanistan Herat là một thành phố lớn ở miền Tây Afghanistan với khoảng 1,9 triệu dân. Herat cũng được coi là "thủ đô văn hóa" của Afghanistan. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực đang gặp khó khăn nghiêm trọng về kinh tế và thiếu lương thực sau khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021. Khu vực biên giới giữa Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ là nơi giao nhau của mảng Ấn Độ và mảng Á-Âu nên thường xuyên xảy ra động đất. Vào tháng 6 năm ngoái, một trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã xảy ra ở tỉnh Pakhtika, phía đông nam Afghanistan, gần biên giới với Pakistan, khiến khoảng 1.000 người thiệt mạng, hơn 1.500 người bị thương, và hàng chục nghìn người rơi vào hoàn cảnh vô gia cư.

Hơn 2.000 người thiệt mạng vì động đất kinh hoàng mạnh ngang 25 bom nguyên tử tại Morocco Cuối ngày 9/9 (theo giờ địa phương), đã có hơn 2.000 người thiệt mạng trong trận động đất lịch sử 7 độ richter (ngang 25 quả bom nguyên tử) ở Morocco (Ma Rốc).

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