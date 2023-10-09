ONEBANK by Nam A Bank được vinh danh “Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023”

Đời sống 09/10/2023 08:47

Vượt qua hàng trăm “ứng viên”, điểm giao dịch số tự động ONEBANK 365+ của Nam A Bank xuất sắc nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) 2023 do Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng vào ngày 07/10.

Giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards” (VDA) là giải thưởng thường niên của Hội truyền thông số Việt Nam, do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ. Giải thưởng nhằm tôn vinh, trao tặng cho các tổ chức, cá nhân xuất sắc trong việc phát triển hoặc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi mô hình quản lý, sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Năm nay Ban tổ chức đã chọn ra một số doanh nghiệp, tổ chức xứng đáng nhất để vinh danh tại lễ trao giải VDA. Hội đồng giám khảo là những nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam.

ONEBANK by Nam A Bank được vinh danh “Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023” - Ảnh 1

Đại diện Nam A Bank – Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Tổng giám đốc (hình giữa) nhận giải thường từ Ban tổ chức.

Là một trong số ít cái tên được đánh giá cao, Nam A Bank đã vinh dự nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023 cho hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu” với giải pháp công nghệ "Điểm giao dịch số tự động ONEBANK 365+".

Trong số những ngân hàng đang chuyển đổi số mạnh mẽ, Nam A Bank được đánh giá cao khi triển khai một loạt công nghệ mới, tiên phong trong ngành tài chính ngân hàng. Với mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu trong việc triển khai mô hình tài chính toàn diện, số hóa luôn là chiến lược mũi nhọn để Nam A Bank mang đến trải nghiệm khác biệt, liền mạch và an toàn cho khách hàng.

Điểm giao dịch số tự động ONEBANK 365+ là một trong những minh chứng điển hình về sự thành công của các mô hình điểm giao dịch số mà các ngân hàng đang đầu tư đẩy mạnh trong suốt thời gian qua. Ra mắt vào cuối năm 2021, sau gần 2 năm hoạt động, ONEBANK đã “phủ sóng” mạng lưới khắp cả nước với 100 điểm giao dịch, nâng tổng số điểm kinh doanh của Nam A Bank lên gần 250 điểm.  

ONEBANK by Nam A Bank được vinh danh “Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023” - Ảnh 2

Khách hàng giao dịch tại ONEBANK.

ONEBANK đã mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng, làm thay đổi thói quen trong các giao dịch ngân hàng, phá bỏ rào cản về thời gian và cách thức giao dịch. ONEBANK vượt ra hẳn một điểm kinh doanh truyền thống, nơi khách hàng có thể tự trải nghiệm hầu hết mọi giao dịch ngân hàng hiện đại 365+, kể cả lễ, Tết như: nộp tiền mặt vào tài khoản chính chủ, liên ngân hàng; mở tài khoản; gửi tiết kiệm online nhận ngay giấy chứng nhận, tận hưởng các tiện ích mua sắm…

Bên cạnh ONEBANK, Hệ sinh thái ngân hàng số Nam A Bank còn có Open Banking và Robot OPBA với các tính năng vượt trội, tiên tiến, mang hàm lượng công nghệ cao, được khách hàng đón nhận tích cực, các chuyên gia trong ngành đánh giá cao.

Song song đó, Nam A Bank còn tăng cường liên kết, hợp tác cùng các đối tác công nghệ lớn để mở rộng hệ sinh thái như VGS, Mobifone, VNPOST, VNpay, VETC… nhằm đa dạng hóa các giải pháp tài chính, đồng thời tối ưu hóa chi phí vận hành, tăng tính minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với những nỗ lực tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số, nhiều năm liên tục Nam A Bank nằm trong top ngân hàng dẫn đầu ở các tiêu chí như xếp hạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ (core banking, thanh toán điện tử) do Vietnam ICT Index xếp hạng.

Hành trình chuyển đổi số đầy ấn tương đã góp phần quan trọng giúp Nam A Bank nâng tầm thương hiệu, được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao thông qua nhiều giải thưởng uy tín: “Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 và 2023”, "Ngân hàng kiến tạo số tốt nhất Việt Nam 2022" và "Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam 2021" do tạp chí International Business bình chọn, "Ngân hàng triển khai công nghệ tốt nhất Việt Nam 2021" do tạp chí Global Banking & Finance bình chọn và mới đây nhất là giải thưởng “Hệ sinh thái ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2023” do Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng.

Phát hiện 2 con không cùng huyết thống sau 10 năm, chồng đệ đơn ly hôn

Phát hiện 2 con không cùng huyết thống sau 10 năm, chồng đệ đơn ly hôn

Từ lúc bị phát hiện có mối quan hệ với người đàn ông khác, vợ và con ông L. đã chủ động dọn đi khỏi nhà, không một lời giải thích.

Xem thêm
Từ khóa:   đời sống

TIN MỚI NHẤT

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 15 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít