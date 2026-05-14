Ô tô con chở 6 người bẹp rúm trên cao tốc, giải cứu người mắc kẹt trong xe trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khiến ô tô con bị biến dạng và có người mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 14/5, khoảng 5h47 cùng ngày, tại km203+800 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng về trung tâm Hà Nội), thuộc địa phận xã Phú Xuyên, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô con và một xe tải.

Vào thời gian trên, ô tô con mang BKS 90A-327.xx do một tài xế điều khiển, trên xe có 6 người, trong đó có một trẻ em. Khi xe đi tới km203+800 thì đâm vào đuôi một chiếc xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo cảnh sát, cú va chạm cực mạnh khiến đầu ô tô con biến dạng, bẹp rúm. Các nạn nhân bị thương, trong đó có một nạn nhân là nam giới ngồi ở hàng ghế sau bị thương nặng và mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài.

Theo thông tin báo Tiền Phong, tiếp nhận tin báo, Đội CC&CNCH Khu vực số 34, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động lực lượng đến hiện trường phối hợp với Đội CC&CNCH Khu vực số 32 và Cảnh sát giao thông, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đưa 1 người bị nạn ở hàng ghế sau ra ngoài.

Nạn nhân là anh N.V.T (quê Ninh Bình) được bàn giao cho lực lượng y tế chuyển đến bệnh viện điều trị.

Đến khoảng 6h30 cùng ngày, nạn nhân đã được cảnh sát giải cứu cứu thành công, bàn giao cho lực lượng y tế. Ảnh: Báo Dân Trí.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội 3 Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị chức năng cử cán bộ tới hiện trường phân luồng, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Hà Tĩnh: Va chạm xe tải trên đoạn đường phơi lúa, 2 mẹ con tử vong Xe tải lao sát lề đường, suýt tông vào tiệm tạp hóa. Người đàn ông 56 tuổi lái xe máy điện chở mẹ 86 tuổi tử vong tại chỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-to-con-cho-6-nguoi-bep-rum-tren-cao-toc-giai-cuu-nguoi-mac-ket-trong-xe-tren-cao-toc-phap-van---cau-gie-759658.html