Ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người văng xuống đường, 4 người nhập viện

Đời sống 23/08/2025 10:21

Lực lượng chức năng đang làm rõ vụ tai nạn xảy ra tại đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Cú va chạm khiến một ô tô con bị vò nát, ít nhất 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 23/8, đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết, vào khoảng hơn 7 giờ 30 phút cùng ngày, Km77+960 hướng Hà Nội - HP thuộc địa phận xã An Khánh (TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người nhập viện.

Ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người văng xuống đường, 4 người nhập viện - Ảnh 1Ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người văng xuống đường, 4 người nhập viện - Ảnh 2
Hình ảnh chiếc ô tô con dập nát, hư hỏng nghiêm trọng sau cú va chạm với xe tải - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau khi nhận tin báo, Đội 2 Cục CSGT (Bộ Công an) cùng đơn vị này đã tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

"Trong quá trình lưu thông, xe ô tô tải và xe con loại 5 chỗ đi cùng chiều theo hướng Hà Nội - Hải Phòng) đã xảy ra va chạm. Hậu quả, 1 người bị thương, 3 người khác bị xây sát nhẹ. Cả 4 người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu"- đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết.

Ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người văng xuống đường, 4 người nhập viện - Ảnh 3Ô tô bị 'vò nát' sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người văng xuống đường, 4 người nhập viện - Ảnh 4

Hình ảnh chiếc ô tô con dập nát, hư hỏng nghiêm trọng sau cú va chạm với xe tải - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại hiện trường, một chiếc ô tô màu đỏ nằm ở làn 2 đường cao tốc, phần đuôi và thân xe bị vò nát, nhiều mảnh vỡ bắn văng khắp mặt đường cao tốc, một nạn nhân bị thương nằm trên đường. Chiếc ô tô màu đỏ hư hỏng nghiêm trọng.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

