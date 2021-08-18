Chàng trai trở thành bệnh nhân Covid-19 chỉ sau nửa phút bất cẩn đi thu tiền trọ.

Theo Vietnamnet, đó là câu chuyện của anh Phạm Quyết Thắng (30 tuổi, ngụ TP.HCM). Thắng chia sẻ, anh bị nhiễm Covid-19 trong lần đi thu tiền phòng trọ tại dãy trọ của gia đình. Thường ngày, khi ra đường, Thắng đều tuân thủ quy tắc 5K. Thế nhưng hôm ấy, anh không chú ý phòng bệnh vì nghĩ rằng đang đến gặp những người thân quen. Thắng quên đeo khẩu trang và tiếp xúc với người nhiễm bệnh chỉ trong khoảng nửa phút rồi rời đi. Ba ngày sau, anh thấy đầu đau như búa bổ, sốt cao 38,5 - 39 độ và ngủ li bì. Sau đó, nhân viên y tế phường gọi điện thông báo dãy trọ của anh có người dương tính với Sars-Cov-2. Lúc này, anh mới xác định mình nhiễm Covid-19. Sau 4 ngày sống trong khu cách ly, bệnh anh Thắng trở nặng. Khi nuốt bất cứ thứ gì, anh luôn có cảm giác cổ họng như bị gai nhọn đâm, xé rách toang. Anh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) điều trị. Thắng kể: “Tôi vẫn nhớ các ngày 19, 20, 21/7 bởi đây là những ngày quyết định. Những ngày này, cảm giác khó thở, tức ngực bắt đầu xuất hiện. Khi ngủ, tôi liên tục bị giật mình thức giấc vì không thở được. Mỗi khi hít thật sâu, tôi lại có cảm giác đau tức ngực. Tôi sợ lắm vì chỉ cần ngủ một chút là khó thở. Tôi uống mật ong gừng để giảm đau họng. Mỗi ngày, bác sĩ phát cho tôi 1 viên Vitamin C để uống”, Vietnamnet dẫn lời anh.

Anh Thắng cách ly trong viện với nhiều cảm xúc hỗn độn đan xen - Ảnh: Vietnamnet Thắng nói rằng, khi chứng kiến những bệnh nhân có tuổi chuyển nặng và có người gục ngã, anh càng thêm lo lắng. Thế rồi giữa những phút giây tưởng chừng tuyệt vọng, anh nhìn thấy hình ảnh lạc quan của cụ bà đang được điều trị cùng phòng. Anh chia sẻ: “Cụ 84 tuổi rồi và cũng là F0 đang được điều trị như tôi. Thế nhưng, cụ không bao giờ tỏ ra mệt mỏi mà lúc nào cũng tươi vui, lạc quan. Điều này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bệnh nhân trong đó có tôi. Tôi nghĩ rằng, cụ đã 84 tuổi mà vẫn yêu đời, vững tin vượt qua bệnh tật, những người trẻ như mình phải học tập và cố gắng để sớm khỏi bệnh. Từ đó, tôi luôn tin vào bản thân, tin vào các y bác sĩ và quyết tâm vượt qua bệnh tật”, anh nói thêm. Sau đó, mỗi khi khó thở, Thắng cố gắng ngồi dậy, đứng lên, vẫy tay, hít thở để lấy oxy. Anh nghe theo lời bác sĩ cố gắng ăn dù lúc này không hề có cảm giác thèm ăn, mũi, miệng cũng không cảm nhận được mùi vị thức ăn. Thắng thường xuyên gọi điện cho người thân, xem hài, đồng thời luôn suy nghĩ tích cực. Nhiều ngày sau đó, Thắng cảm thấy các triệu chứng giảm dần. Khi ăn cơm, Thắng bắt đầu biết ngon dù mũi vẫn chưa thể nhận biết mùi hương. Để tìm lại khứu giác, mỗi ngày anh đều đưa chai dầu gió vào mũi để ngửi. Cuối cùng, anh cũng cảm nhận được mùi hương dù chỉ ngửi được ở khoảng cách gần.

Hình ảnh lạc quan của cụ bà 84 tuổi là động lực giúp Thắng vực dậy tinh thần - Ảnh: Vietnamnet Sau 3 lần kiểm tra âm tính, Thắng được xuất viện về nhà để tự cách ly 14 ngày. Cầm giấy xuất viện sau 24 ngày điều trị Covid-19, anh vui mừng như thể vừa vượt qua một trận chiến lớn nhất cuộc đời. Thắng nói, anh chiến thắng Covid-19 bởi đã không để mình tuyệt vọng và luôn giữ vững niềm tin. Nam thanh niên khuyến cáo: “Covid-19 chưa có thuốc chữa, chỉ có thể dựa vào sức đề kháng của mỗi người. Thế nên, chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ các quy định phòng dịch, đừng để bị nhiễm bệnh. Hãy xem mọi người xung quanh đều là F0 để bản thân tự phải đề phòng, đảm bảo công tác phòng dịch. Trong thời gian nhiễm bệnh, chúng ta đừng quá hoang mang, lo lắng mà hãy giữ vững tinh thần, niềm tin vào các y bác sĩ." Câu chuyện của anh Thắng sau khi được chia sẻ đã thức tỉnh những người vốn đã và đang xem thường dịch bệnh, chủ quan khi tiếp xúc với những người xung quanh. Nhiều người đã gửi lời động viên anh, đồng thời rút ra bài học quý giá rằng, "tinh thần chính là liều thuốc quan trọng nhất" giúp bệnh nhân có thể đánh bại virus Sars-Cov-2

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