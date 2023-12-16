Nữ tài xế tông vào hiên nhà dân ở ven đường: Xe biến dạng phần đầu, bé trai 6 tuổi bị thương

Đời sống 16/12/2023 11:07

Chạy vào ngã 3 qua TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), nữ tài xế được cho là chở chồng đi nhậu về đã tông sập bờ tường và cột chống bằng bê tông trước hiên nhà của một người dân.

Dẫn theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, vào lúc 21 giờ ngày 15-12, trên QL 55 đoạn qua địa bàn TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Nữ tài xế tông vào hiên nhà dân ở ven đường: Xe biến dạng phần đầu, bé trai 6 tuổi bị thương - Ảnh 1
Ô tô tông sập hiên nhà. - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Vào thời điểm trên, chị Trần Lệ Th, 37 tuổi, ngụ xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng lái ô tô chạy từ hướng trung tâm TP Bảo Lộc về hướng xã Lộc Thành.

Khi đến ngã 3 Đại Bình, chị Th. chuyển hướng để rẽ vào QL 55 thì lạc tay lái, tông vào hiên nhà của tiệm sửa xe ở đường Trần Hưng Đạo (QL 55) phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc.

Nữ tài xế tông vào hiên nhà dân ở ven đường: Xe biến dạng phần đầu, bé trai 6 tuổi bị thương - Ảnh 2
CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin từ VietNamNet, cú tông mạnh khiến trụ cổng, tường mái hiên cao chừng 3 m bị sập, gạch đá vương vãi. Ô tô biến dạng phần đầu. Tai nạn khiến bé trai 6 tuổi, con trai của người phụ nữ bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Một số người khác bị trầy xước nhẹ.

Cảnh sát có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

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