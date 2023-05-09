Nữ tài xế ở Hà Nội gây tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ

Đời sống 09/05/2023 11:45

Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết, đang làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên đường Giải Phóng (đoạn gần cầu vượt Ngã tư Vọng), khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 9/5, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang thụ lý, điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến một người tử vong ở đường Giải Phóng.

Vào khoảng 8h50 cùng ngày, bà V.T.P. (SN 1980, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) đỗ ô tô hiệu Kia Morning BKS 29D-113.15 trước cửa toà nhà Hoà Phát (số 257 đường Giải Phóng). Sau đó, nữ tài xế bật xi nhan, di chuyển thì va chạm với xe máy do ông Đ.T.K. (SN 1963, trú tại Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Nà Nội) cầm lái và xe ô tô tải đi cùng chiều (chưa rõ người điều khiển).

Vụ tai nạn khiến ông K. ngã xuống đường, bị xe tải cán lên người, tử vong tại chỗ. Người điều khiển xe ô tô BKS 89H-005.XX sau khi xảy ra tai nạn đã rời khỏi hiện trường, chưa xác định được tên tuổi.

Nữ tài xế ở Hà Nội gây tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ người đàn ông tử vong dưới bánh xe ô tô sau khi va chạm giao thông - Ảnh: VTC News
Nữ tài xế ở Hà Nội gây tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Nam tài xế xe ôm bị xe tải tông trúng, tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT có mặt hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo CSGT, nữ tài xế gây tai nạn không vi phạm nồng độ cồn. Qua kiểm tra, chị Vũ Thị T. không vi phạm nồng độ cồn.

Hiện tại, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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