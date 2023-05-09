Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết, đang làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên đường Giải Phóng (đoạn gần cầu vượt Ngã tư Vọng), khiến 1 người tử vong.
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Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 9/5, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang thụ lý, điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến một người tử vong ở đường Giải Phóng.
Vào khoảng 8h50 cùng ngày, bà V.T.P. (SN 1980, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) đỗ ô tô hiệu Kia Morning BKS 29D-113.15 trước cửa toà nhà Hoà Phát (số 257 đường Giải Phóng). Sau đó, nữ tài xế bật xi nhan, di chuyển thì va chạm với xe máy do ông Đ.T.K. (SN 1963, trú tại Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Nà Nội) cầm lái và xe ô tô tải đi cùng chiều (chưa rõ người điều khiển).
Vụ tai nạn khiến ông K. ngã xuống đường, bị xe tải cán lên người, tử vong tại chỗ. Người điều khiển xe ô tô BKS 89H-005.XX sau khi xảy ra tai nạn đã rời khỏi hiện trường, chưa xác định được tên tuổi.
Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT có mặt hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo CSGT, nữ tài xế gây tai nạn không vi phạm nồng độ cồn. Qua kiểm tra, chị Vũ Thị T. không vi phạm nồng độ cồn.
Hiện tại, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.