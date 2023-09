Ngày 2/4, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Tân Yên, Công an xã Ngọc Châu đã bắt giữ đối tượng Lê Thị Tám (SN 1985 trú tại xã Lam Cốt, huyện Tân Yên)

Theo thông tin An ninh thủ đô, tháng 1-2023, Lê Thị Tám bị Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Lợi dụng đang trong thời gian được tại ngoại, Tám đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, cơ quan chức năng đã quyết định truy nã gửi tới Công an các địa phương rà soát và theo dõi đối tượng.

Đối tượng Tám. Ảnh: An ninh thủ đô

Đến ngày 2/4, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Tân Yên, Công an xã Ngọc Châu xác định, bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên.

Trước đó, Báo Bắc Giang cho biết, 30/9/2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công an huyện Yên Dũng triệt phá chuyên án, bắt giữ hai đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước với quy mô lớn do đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1988) ở xã Tử Du, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), Đặng Hữu Tập (SN 1986) ở xã Đoan Bái (Hiệp Hòa) cầm đầu và các đối tượng cùng đường dây.

ác đối tượng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lớn. Ảnh: Báo Bắc Giang

