Nữ kế toán trường quốc tế vô cớ bị tạt axit: Chưa có gia đình, không mâu thuẫn với ai, chưa từng bị ai đe dọa

Đời sống 23/10/2017 15:38

Trên đường đi làm về, chị H. bất ngờ bị một người đi phía sau vượt lên và tạt axit vào bên phải khuôn mặt khiến vùng mặt này bị bỏng 11%, hai mắt chị cũng có dấu hiệu bị mờ dần.

Ngày 22/10, Đội Cảnh sát điều tra Công an quận 2 (TP.HCM) đã lập hồ sơ xác minh và đang điều tra truy xét những đối tượng liên quan vụ tạt axit vào mặt chị Võ Thị D.H. (46 tuổi, ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q.12).

Cụ thể, vào lúc 18 giờ 20 ngày 20/10, sau giờ làm việc, chị H. chạy xe máy về nhà như mọi ngày. Khi đi ngang qua khu đất trống trên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2) thì bất ngờ bị một người chạy xe từ phía sau vượt lên, hất chất lỏng vào bên phải khuôn mặt khiến chị bị bỏng rát 2 mắt, sau đó lan khắp người, theo Tuổi Trẻ.

Chị H. được người dân mau chóng đưa đi cấp cứu. Bác sĩ Trần Văn Khoa, Khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, bệnh nhân H. bị bỏng axit 11% vùng mặt, hai tay, hai đùi. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị bỏng kết, giác mạc, mi mắt, da...

Nữ kế toán trường quốc tế vô cớ bị tạt axit: Chưa có gia đình, không mâu thuẫn với ai, chưa từng bị ai đe dọa - Ảnh 1
Chị H. đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, Công an quận 2 đã vào cuộc tiến hành điều tra sự việc. Tại bệnh viện, theo ghi nhận ban đầu của công an, chị H. cho biết, chị chưa có gia đình, hiện đang sống cùng cha mẹ tại quận 12. Chị làm kế toán cho một trường quốc tế tại quận 2 được khoảng nửa năm. Trong công việc và cuộc sống, chị không có mâu thuẫn với bất kỳ ai và từ trước đến giờ không nhận được lời đe dọa nào.

Buổi chiều xảy ra sự việc, chị đang trên đường về để đi dạy giáo lý tại một nhà thờ ở quận 12. Khi bị tạt axit đột ngột, chị đã dừng xe, gọi điện báo cho người nhà và nhờ người dạy thay giúp chị. Sau đó, khuôn mặt chị bắt đầu đau rát, hai mắt mờ dần và không thấy được gì. May mắn, chị được người dân đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở quận 2 và chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện tại, bác sĩ chuyên khoa mắt và chuyên khoa bỏng đang phối hợp điều trị cho chị H. theo hướng chống nhiễm trùng, chăm sóc vết thương. Khi sức khỏe chị H. khá lên sẽ cắt những phần da hoạt tử và ghép da. Thời điểm này, việc tiên lượng về điều trị mắt và da rất khó khăn.

Về phần gia đình chị H., sau khi biết tin con gái bị tạt axit, gia đình đã vô cùng sốc. Gia đình cho biết, chị H. sống hiền lành, không có mâu thuẫn nợ nần, tình cảm với ai nên không hiểu lý do gì bị tạt axit.

Đồng nghiệp chị H. cũng bất ngờ khi biết tin chị bị nạn vì chị sống rất hòa nhã tại cơ quan. Nhiều người cho rằng chị bị tạt axit nhầm.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Hai người bị tạt axit bỏng nặng vì ghen tuông mù quáng

Hai người bị tạt axit bỏng nặng vì ghen tuông mù quáng

Chiều 14-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã thông tin chính về vụ vụ dùng axit đánh ghen gây xôn xao dư luận trên địa bàn. Hai người bị bỏng nặng vì dính axit...

Xem thêm
Từ khóa:   cô gái bị tạt axit nữ kế toán trường quốc tế bị tạt axit hành vi tạt axit

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 5 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?