Cụ thể, vào lúc 18 giờ 20 ngày 20/10, sau giờ làm việc, chị H. chạy xe máy về nhà như mọi ngày. Khi đi ngang qua khu đất trống trên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2) thì bất ngờ bị một người chạy xe từ phía sau vượt lên, hất chất lỏng vào bên phải khuôn mặt khiến chị bị bỏng rát 2 mắt, sau đó lan khắp người, theo Tuổi Trẻ.

Ngày 22/10, Đội Cảnh sát điều tra Công an quận 2 (TP.HCM) đã lập hồ sơ xác minh và đang điều tra truy xét những đối tượng liên quan vụ tạt axit vào mặt chị Võ Thị D.H. (46 tuổi, ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q.12).

Chị H. được người dân mau chóng đưa đi cấp cứu. Bác sĩ Trần Văn Khoa, Khoa Phỏng - Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, bệnh nhân H. bị bỏng axit 11% vùng mặt, hai tay, hai đùi. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị bỏng kết, giác mạc, mi mắt, da...

Nhận được tin báo, Công an quận 2 đã vào cuộc tiến hành điều tra sự việc. Tại bệnh viện, theo ghi nhận ban đầu của công an, chị H. cho biết, chị chưa có gia đình, hiện đang sống cùng cha mẹ tại quận 12. Chị làm kế toán cho một trường quốc tế tại quận 2 được khoảng nửa năm. Trong công việc và cuộc sống, chị không có mâu thuẫn với bất kỳ ai và từ trước đến giờ không nhận được lời đe dọa nào.

Buổi chiều xảy ra sự việc, chị đang trên đường về để đi dạy giáo lý tại một nhà thờ ở quận 12. Khi bị tạt axit đột ngột, chị đã dừng xe, gọi điện báo cho người nhà và nhờ người dạy thay giúp chị. Sau đó, khuôn mặt chị bắt đầu đau rát, hai mắt mờ dần và không thấy được gì. May mắn, chị được người dân đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở quận 2 và chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện tại, bác sĩ chuyên khoa mắt và chuyên khoa bỏng đang phối hợp điều trị cho chị H. theo hướng chống nhiễm trùng, chăm sóc vết thương. Khi sức khỏe chị H. khá lên sẽ cắt những phần da hoạt tử và ghép da. Thời điểm này, việc tiên lượng về điều trị mắt và da rất khó khăn.

Về phần gia đình chị H., sau khi biết tin con gái bị tạt axit, gia đình đã vô cùng sốc. Gia đình cho biết, chị H. sống hiền lành, không có mâu thuẫn nợ nần, tình cảm với ai nên không hiểu lý do gì bị tạt axit.

Đồng nghiệp chị H. cũng bất ngờ khi biết tin chị bị nạn vì chị sống rất hòa nhã tại cơ quan. Nhiều người cho rằng chị bị tạt axit nhầm.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.