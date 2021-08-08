Nóng: Thừa Thiên - Huế xảy ra 7 vụ cháy rừng liên tiếp, phát hiện đám cháy ở gần đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam

Đời sống 08/08/2021 15:06

Vào tối ngày 7/8, đơn vị quản lý vận hành đường dây truyền tải điện 500kV đoạn Hà Tĩnh - Đà Nẵng phát hiện đám cháy rừng thuộc xã Thủy Bằng, thị xã Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo thông tin từ VOV, do đám cháy rừng xảy ra rất gần với đường dây 500kV nên rất có nguy cơ cao gây nguy hiểm đến việc vận hành an toàn đến hệ thống truyền tải điện 500kV Bắc - Nam, đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến cung cấp điện.

Đặc biệt, tại thời điểm này, đường dây 500 kV Bắc – Nam đang phải truyền tải cao liên tục để tăng cường phục vụ cung cấp điện khi phụ tải tăng cao do thời tiết nắng nóng gay gắt liên tục kéo dài. Sau khi phát hiện đám cháy rừng, đơn vị quản lý vận hành đường dây 500 kV tại khu vực này là Truyền tải điện Thừa Thiên Huế thuộc Công ty Truyền tải điện 2 đã tích cực phối hợp cùng chính quyền và nhân dân địa phương trong việc dập lửa, chữa cháy rừng.

Nóng: Thừa Thiên - Huế xảy ra 7 vụ cháy rừng liên tiếp, phát hiện đám cháy ở gần đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam - Ảnh 1
Cháy rừng tại Thừa Thiên Huế gây nguy hiểm đến đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, với yêu cầu hàng đầu đặt ra là đảm bảo vận hành an toàn cho hệ thống điện quốc gia, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã ra lệnh điều độ cắt tải khẩn cấp vào lúc 20h40 với công suất khoảng 350 MW. Đến 21h00, sau khi đám cháy rừng được đẩy lùi, ít còn nguy cơ gây ảnh hưởng đến vận hành đường dây 500 kV, các đơn vị điều độ và vận hành hệ thống điện đã khôi phục cung cấp điện ngay cho các khu vực vừa phải thực hiện cắt điện khẩn cấp.

Nắng nóng gay gắt xảy ra 7 vụ cháy rừng liên tiếp

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế, hiện nay mức cảnh báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế là cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trong ngày 7/8, địa phương đã xảy ra 7 vụ cháy rừng. Ngoài đám cháy ở khu vực Rạng Đông, một số vụ cháy rừng cũng đã xảy ra trên địa bàn xã Thượng Lộ và Thượng Nhật (huyện Nam Đông), xã Thủy Bằng, phường An Tây (thành phố Huế), xã Phong Hiền (huyện Phong Điền), cháy rừng ở khu vực lòng hồ thủy điện Hương Điền. Hiện cơ quan chức năng chưa thống kê được mức độ thiệt hại.

Nóng: Thừa Thiên - Huế xảy ra 7 vụ cháy rừng liên tiếp, phát hiện đám cháy ở gần đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam - Ảnh 2
Các vụ cháy rừng ở Thừa Thiên Huế liên tiếp xảy ra do nắng nóng kéo dài liên tục. Ảnh: Internet

Kiểm tra hiện trường một số vụ cháy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng tham gia khống chế dập lửa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế lưu ý, thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài, nhiệt độ tăng cao, do vậy chính quyền địa phương và các lực lượng phải tiếp tục phân công, cắt cử lực lượng trực gác và tập trung làm nguội tất cả các vùng đã cháy để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

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