Nóng: Thêm Linh Trung và Tam Bình ở TP Thủ Đức bị phong tỏa

Chiều qua (17/7), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Thủ Đức ban hành Quyết định số 4333/QĐ-BCĐ về việc áp dụng cách ly y tế, phong tỏa phường Linh Trung và phường Tam Bình, TP Thủ Đức, nâng tổng số khu vực phải phong tỏa của địa bàn này lên 9/34 phường.

Bản đồ vị trí khu vực cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 tại phường Linh Trung, TP Thủ Đức (áp dụng từ 0h ngày 18/7 đến khi có thông báo mới)

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Thủ Đức đã ban hành quyết định về việc thiết lập cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 đối với toàn bộ khu vực 7 phường gồm: Tân Phú, Bình Chiểu, Trường Thạnh, Long Thạnh Mỹ, Tăng Nhơn Phú A, Linh Xuân và Hiệp Bình Phước.

Cụ thể, 2 khu vực bị phong tỏa mới nhất ở TP. Thủ Đức gồm hơn 85.000 dân. Trong đó, Phường Linh Trung gồm 6 khu phố, 78 tổ dân phố, diện tích 706 ha, 17.735 hộ gia đình, 57.997 nhân khẩu. Phường Tam Bình gồm 5 khu phố, 50 tổ dân phố, diện tích 217 ha, 6.637 hộ gia đình, 27.267 nhân khẩu.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế, chính quyền yêu cầu người dân không được đi ra khỏi khu vực áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly trừ nhân viên y tế, trường hợp thực hiện công vụ, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.

Đồng thời đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cách ly giữa nhà với nhà, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, công ty. Trong trường hợp cá nhân không tuân thủ yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Việc phong toả 2 phường Linh Trung và Tam Bình, TP. Thủ Đức, TP.HCM sẽ áp dụng từ 0h ngày 18/7 đến khi có thông báo mới.

Nóng: Giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 16 tỉnh, thành phía Nam từ 0h ngày 19/7 Cùng với TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai đang áp dụng Chỉ thị 16, 16 tỉnh, thành khu vực phía Nam cũng sẽ giãn cách theo Chỉ thị này từ 0h ngày 19/7, căn cứ theo Công văn 969/TTg-KGVX do Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt vào ngày 17/7.

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