Chiều 23/9, Công An quận 12, TP HCM đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân một bé gái khoảng 3 - 5 tuổi được phát hiện chết dưới sông Sài Gòn.

Dẫn theo thông tin từ Báo Giao Thông, chiều 23/9, Công an quận 12, TP.HCM đang khẩn trương điều tra nguyên nhân một bé gái được phát hiện thi thể dưới sông Sài Gòn.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, một người đi trên đường Thạnh Lộc 47, phường Thạnh Lộc, quận 12 phát hiện thi thể trôi dưới sông Sài Gòn đoạn gần cầu Phú Long mới nên trình báo. Nhận thông tin, công an có mặt vớt thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm.

Lực lượng chức năng điều tra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, ghi nhận ban đầu, thi thể này là một bé gái khoảng 3-5 tuổi, mặc bộ đồ màu đỏ, bên ngoài mặc thêm áo thun dài tay màu kem, có đeo bông tai. Nhận định chết khoảng 2-3 ngày, thi thể đã bắt đầu phân huỷ.

Tới 13h cùng ngày, thi thể bé gái được chuyển về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện công an đang khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân.

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