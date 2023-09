Sáng nay (26/11), đông đảo sinh viên Trường Đại học Xây dựng bất ngờ nhìn thấy một nam thanh niên gieo mình từ lầu 6 xuống đất và tử vong.

Khoảng 8 giờ sáng nay (26/11), trong khuôn viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhiều sinh viên bất ngờ phát hiện một nam thanh niên rơi từ tầng 6 xuống đất và tử vong.

Tại hiện trường, người xung quanh còn phát hiện thêm lá thư tuyệt mệnh rơi ra từ người nạn nhân. Ngay lập tức, sinh viên và ban giám hiệu nhà trường đã báo cáo sự việc với cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Cơ quan công an phường Đồng Tâm đã báo cáo với Công an quận Hai Bà Trưng. Bước đầu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nam thanh niên thiệt mạng không phải là sinh viên Trường Đại học Xây dựng. Đồng thời, lá thư được tìm thấy tại hiện trường chính là thư tuyệt mệnh của nạn nhân viết trước khi tự sát, theo Trí Thức Trẻ.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

