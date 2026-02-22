TIN MỚI: Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026

Đời sống 22/02/2026 14:57

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm.

Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch). Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Bên cạnh đó, Điều 111 quy định mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày lễ, Tết thì sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Dựa trên quy định này, Bộ Nội vụ đã có thông báo về lịch nghỉ dịp lễ, tết, trong năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cụ thể:

Năm 2026, Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật (26/4 dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Như vậy, tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày, từ thứ Bảy 25/4 đến hết thứ Hai 27/4.

Ngay sau đó, hai ngày lễ 30/4 và 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Khoảng cách giữa hai kỳ nghỉ chỉ có 2 ngày làm việc (28 và 29/4). Nếu sử dụng phép năm cho hai ngày này, người lao động có thể nghỉ liên tục từ 25/4 đến hết 3/5, tổng cộng 9 ngày.

Ảnh minh họa

Theo Điều 113 của Bộ luật Lao động 2019, lịch nghỉ hằng năm do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến người lao động và phải thông báo trước. Người lao động có thể thỏa thuận để nghỉ phép thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. Vì vậy, nếu còn ngày phép năm hoặc được doanh nghiệp cho ứng trước phép, người lao động hoàn toàn có thể xin nghỉ thêm trước dịp 30/4 – 1/5 để kéo dài kỳ nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương.

Ngoài ra, hai bên cũng có thể thỏa thuận nghỉ không lương theo Điều 115. Tuy nhiên, nếu nội quy lao động của doanh nghiệp quy định không cho phép nghỉ vào ngày liền kề trước kỳ nghỉ lễ, người lao động cần tuân thủ. Việc chấp thuận nghỉ phép vẫn dựa trên nguyên tắc thỏa thuận giữa hai bên và phù hợp với nội quy công ty.

Như vậy, sau Tết Nguyên đán, người lao động sẽ nhanh chóng có thêm hai kỳ nghỉ lớn vào cuối tháng 4/2026. Việc chủ động sắp xếp phép năm hợp lý có thể giúp kéo dài thời gian nghỉ ngơi, du lịch hoặc về quê thăm gia đình, đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định pháp luật.

