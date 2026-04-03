NÓNG: Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 và Quốc Khánh 2026

Đời sống 03/04/2026 16:17

Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan không có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ. Lịch nghỉ lễ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 vẫn thực hiện theo thông báo trước đó.

Theo thông tin từ báo Văn hóa, tại họp báo ngày 3/4 về Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026 và tình hình tai nạn lao động năm 2025, Bộ Nội vụ đã làm rõ thông tin đang được dư luận quan tâm liên quan đến lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4–1/5.

Trả lời câu hỏi về việc có hay không chủ trương hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ liên tục 9 ngày, ông Vũ Trọng Bình - Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), cho biết lịch nghỉ năm 2026 đã được Chính phủ cho phép và Bộ Nội vụ ban hành thông báo từ tháng 10/2025.

Theo ông Bình, quá trình xây dựng lịch nghỉ lễ, Tết theo quy định của Bộ luật Lao động đã được lấy ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương và tổ chức công đoàn các cấp. Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và Bộ Nội vụ không có chủ trương mới điều chỉnh thông báo lịch nghỉ năm 2026 đã ban hành trước đó.

Đại diện Cục Việc làm cũng cho biết cần phân biệt rõ giữa lịch nghỉ áp dụng cho khu vực nhà nước và lịch nghỉ của khu vực doanh nghiệp. Cụ thể, quyết định lịch nghỉ lễ, Tết do Chính phủ ban hành chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực nhà nước.

Trong khi đó, với khu vực doanh nghiệp, việc bố trí thời gian nghỉ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận linh hoạt về lịch nghỉ, trong đó có thể bao gồm việc hoán đổi ngày làm việc và ngày nghỉ, miễn là vẫn bảo đảm các nguyên tắc chung về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định.

Trong trường hợp người lao động có nhu cầu nghỉ dài ngày, họ có thể sử dụng ngày phép năm, nhưng phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động chứ không phải nghỉ theo lịch chung của Nhà nước.

NÓNG: Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 và Quốc Khánh 2026 - Ảnh 1

Theo thông tin từ báo Quân đội nhân dân, dựa vào quy định của Bộ luật Lao động, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương người lao động được nghỉ 1 ngày vào ngày 10/3 âm lịch. Năm 2026, ngày này rơi vào Chủ nhật 26/4, nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai 27/4. Như vậy, kỳ nghỉ Giỗ Tổ có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy 25/4 đến hết thứ Hai 27/4.

Đối với dịp lễ 30/4 và 1/5, hai ngày nghỉ rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người không làm việc vào thứ Bảy, kỳ nghỉ có thể kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết 3/5, bao gồm cả hai ngày cuối tuần

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