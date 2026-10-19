Nóng: Khởi tố, bắt giữ Tôn Bằng - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục

Đối tượng Sun Yupeng (quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục, vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội 'Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp'.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 18.10, Công an TPHCM thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam SUN YUPENG (Tôn Bằng, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc), chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục, để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam SUN YUPENG (Tôn Bằng, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc). Ảnh: Báo Lao Động. Theo cơ quan công an, vụ việc được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phát hiện trong quá trình triển khai cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Sau đó, ông Hảo giao nhãn hiệu cho con gái là Nguyễn Thị Thái Hằng sử dụng trong hoạt động kinh doanh trên nền tảng TikTok. Theo thông tin VNExpress, từ năm 2022, Sun Yupeng cùng vợ khi đó là Nguyễn Thị Thái Hằng nhập khẩu, kinh doanh táo đỏ. Cơ quan điều tra cho rằng ông này biết rõ nhãn hiệu "Hằng Du Mục" thuộc sở hữu của ông Hảo, không được phép chuyển giao, chuyển nhượng, ủy quyền cho bên thứ ba sản xuất nếu chưa có sự chấp thuận của chủ nhãn hiệu, đồng thời không được sử dụng ngoài phạm vi được ủy quyền.

Táo đỏ mang thương hiệu "Hằng Du Mục". Ảnh: Báo Lao Động. Sau khi ly hôn với Hằng Du Mục, Sun Yupeng thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ mang thương hiệu "Hằng Du Mục". Theo cảnh sát, việc sử dụng nhãn hiệu này chưa được ông Nguyễn Công Hảo cho phép. Khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn, TPHCM, lực lượng chức năng phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, có xuất xứ Trung Quốc. Số hàng hóa này chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ, với giá trị ước tính khoảng 1,5 tỉ đồng. Lực lượng chức năng phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, có xuất xứ Trung Quốc. Ảnh: Báo Lao Động. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Tôn Bằng để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, theo khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Lý do hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục không bị xử lý tội sản xuất hàng giả trong vụ kẹo Kera Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra vụ án, đồng thời đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty CP Asia Life cùng các đơn vị liên quan.

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