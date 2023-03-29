Giám đốc Công ty Trần Lê Gia ở quận Tân Bình, TP HCM cùng 20 bị can liên quan đến vụ golfer tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc đã bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khởi tố. Một người được chuyển sang cơ quan điều tra của quân đội theo quy định.

Dẫn nguồn tin từ Vietnamnet, sáng 29/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an xác nhận với VietNamNet: Liên quan đến vụ án Tổ chức đánh bạc tại Vĩnh Phúc, ngày 28/3, Cơ quan cảnh sát điều tra (C02-Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 21 bị can.

Sân golf Đầm Vạc

Theo ông Tô Ân Xô: Trong 21 bị can vừa bị khởi tố có 1 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 4 người có hành vi tổ chức đánh bạc và 16 người có hành vi đánh bạc. Một người được chuyển sang cơ quan điều tra của quân đội theo quy định.

Trong vụ án trên, Giám đốc Công ty Trần Lê Gia Trần Anh Linh được xác định cùng 21 đối tượng khác tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi bài poker. Quá trình bắt quả tang, công an thu giữ hơn 4,6 triệu điểm phỉnh (tương đương 4,6 tỷ đồng).

Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, người cầm đầu tổ chức vụ đánh bạc là Trần Anh Linh. Ông Linh là golfer có tên trong đội tuyển miền Nam VGA Union Cup 2023 tham dự Giải golf VGA Union Cup 2023, do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức. Giải golf này dự định diễn ra trên sân golf Heron Lake Golf Course & Resort của Công ty CP khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc) từ ngày 23 đến 25-3.

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