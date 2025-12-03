NÓNG: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng vừa sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt

Đời sống 03/12/2025 10:47

Ngày 2/12, lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa cho biết đơn vị này đang phối hợp cùng các lực lượng liên quan khẩn trương dọn dẹp đất đá, cây cối tại vị trí sạt lở trên đèo Sông Pha (đoạn qua xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa, do mưa lớn đã gây sạt lở tại km217+330 trên quốc lộ 27 nối Khánh Hòa và Lâm Đồng đoạn qua đèo Sông Pha.

Ông Đoàn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn - cho biết đất đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường, thời điểm này có nhiều người dân và phương tiện đang lưu thông qua vị trí, may mắn không xảy ra thương vong về người.

Nhận tin báo, chính quyền xã đã cử lực lượng khẩn trương đến hiện trường lập chốt, tạm cấm phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn, triển khai công tác hốt dọn.

Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa cho hay đến khoảng 18h tối cùng ngày có thể hốt dọn xong đất đá, thông xe trở lại.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã bố trí lực lượng túc trực, phân luồng giao thông tại khu vực sạt lở.

NÓNG: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng vừa sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt - Ảnh 1
Đèo Sông Pha nối Phan Rang - Đà Lạt sạt lở - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VnExpress, quốc lộ 27 dài 290 km, nối Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đăk Lăk. Đèo Sông Pha (đèo Ngoạn Mục) dài 18 km, là trục đường lên cao nguyên Lang Biang và Đà Lạt, thời gian qua thường xuyên sạt lở do mưa lớn. Hơn 10 ngày trước, các điểm sạt ở đây vừa được xử lý, thông tuyến.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 2/12 đến hết 3/12, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk và Khánh Hòa mưa 70-120 mm, có nơi trên 180 mm do hoàn lưu bão Koto kết hợp không khí lạnh tăng cường.

Cách đây hơn hai tuần, đợt mưa lũ kéo dài ở các tỉnh Nam Trung Bộ khiến 98 người chết, 10 người mất tích, gần 1.000 nhà sập, hơn 3.400 nhà hư hỏng, tổng thiệt hại gần 16.200 tỷ đồng. Đăk Lăk chịu tác động nặng nề nhất, ghi nhận 63 người chết.

 

 

 

Thêm vụ 'bắt cóc online' do bẫy học bổng quốc tế, nạn nhân là sinh viên năm nhất

Thêm vụ 'bắt cóc online' do bẫy học bổng quốc tế, nạn nhân là sinh viên năm nhất

Công an phường Thạnh Mỹ Tây vừa giải cứu một sinh viên mắc bẫy học bổng quốc tế, bị nhóm lừa đảo thao túng tâm lý dẫn đến tình trạng bắt cóc online.

Xem thêm
Từ khóa:   Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng tin moi sạt lở đất

TIN MỚI NHẤT

Triệu Lộ Tư tái xuất mạnh mẽ sau khi rời công ty quản lý cũ đã gắn bó 10 năm

Triệu Lộ Tư tái xuất mạnh mẽ sau khi rời công ty quản lý cũ đã gắn bó 10 năm

Sao quốc tế 7 phút trước
Tử vi 3 ngày giữa tuần (3,4,5 tháng 12), 3 con giáp có cơ hội trúng giải độc đắc, tài chính vượng phát lên hương, phúc khí đầy mình

Tử vi 3 ngày giữa tuần (3,4,5 tháng 12), 3 con giáp có cơ hội trúng giải độc đắc, tài chính vượng phát lên hương, phúc khí đầy mình

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/12-5/12), 3 con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/12-5/12), 3 con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Xe khách chạy ẩu, nhân viên nhà xe còn cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TP.HCM

Xe khách chạy ẩu, nhân viên nhà xe còn cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TP.HCM

Đời sống 45 phút trước
Tác dụng bất ngờ của rau cải cúc với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Tác dụng bất ngờ của rau cải cúc với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 48 phút trước
Lời khai của người giúp việc trộm 1 cây vàng của chủ nhà rồi đem bán

Lời khai của người giúp việc trộm 1 cây vàng của chủ nhà rồi đem bán

Đời sống 51 phút trước
Vì sao nhiều em bé khi ngủ lại giơ tay kiểu “đầu hàng”?

Vì sao nhiều em bé khi ngủ lại giơ tay kiểu “đầu hàng”?

Bài học làm mẹ 55 phút trước
Bé gái 9 tuổi bị cha xích chân trong phòng bẩn thỉu được đến trường

Bé gái 9 tuổi bị cha xích chân trong phòng bẩn thỉu được đến trường

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Bức tường phát ra tiếng động, người dân bỏ chạy khi phát hiện trăn khổng lồ rơi ra

Bức tường phát ra tiếng động, người dân bỏ chạy khi phát hiện trăn khổng lồ rơi ra

Video 1 giờ 9 phút trước
Trong 3 ngày 3,4,5, tháng 12, 3 con giáp ngập trong HỶ SỰ, tắm trong mưa tiền, làm 1 hưởng 10, bắt đầu chuỗi ăn nên làm ra đáng mong đợi

Trong 3 ngày 3,4,5, tháng 12, 3 con giáp ngập trong HỶ SỰ, tắm trong mưa tiền, làm 1 hưởng 10, bắt đầu chuỗi ăn nên làm ra đáng mong đợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Diễn viên Nhật Kim Anh phản ứng bất ngờ trước tin đồn bị bắt

Diễn viên Nhật Kim Anh phản ứng bất ngờ trước tin đồn bị bắt

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng đầy rác

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng đầy rác

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe khách chạy ẩu, nhân viên nhà xe còn cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TP.HCM

Xe khách chạy ẩu, nhân viên nhà xe còn cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TP.HCM

Lời khai của người giúp việc trộm 1 cây vàng của chủ nhà rồi đem bán

Lời khai của người giúp việc trộm 1 cây vàng của chủ nhà rồi đem bán

Bé gái 9 tuổi bị cha xích chân trong phòng bẩn thỉu được đến trường

Bé gái 9 tuổi bị cha xích chân trong phòng bẩn thỉu được đến trường

Thêm vụ 'bắt cóc online' do bẫy học bổng quốc tế, nạn nhân là sinh viên năm nhất

Thêm vụ 'bắt cóc online' do bẫy học bổng quốc tế, nạn nhân là sinh viên năm nhất

Đi câu cá ở Quảng Ngãi, người đàn ông Đà Nẵng bất ngờ mất tích không dấu vết

Đi câu cá ở Quảng Ngãi, người đàn ông Đà Nẵng bất ngờ mất tích không dấu vết

Đắk Lắk: Nữ sinh mất tích, tìm thấy xe máy và cặp sách bên bờ sông cách nhà 80 km

Đắk Lắk: Nữ sinh mất tích, tìm thấy xe máy và cặp sách bên bờ sông cách nhà 80 km