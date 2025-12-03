NÓNG: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng vừa sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt

Ngày 2/12, lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa cho biết đơn vị này đang phối hợp cùng các lực lượng liên quan khẩn trương dọn dẹp đất đá, cây cối tại vị trí sạt lở trên đèo Sông Pha (đoạn qua xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa, do mưa lớn đã gây sạt lở tại km217+330 trên quốc lộ 27 nối Khánh Hòa và Lâm Đồng đoạn qua đèo Sông Pha.

Ông Đoàn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn - cho biết đất đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường, thời điểm này có nhiều người dân và phương tiện đang lưu thông qua vị trí, may mắn không xảy ra thương vong về người.

Nhận tin báo, chính quyền xã đã cử lực lượng khẩn trương đến hiện trường lập chốt, tạm cấm phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn, triển khai công tác hốt dọn.

Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa cho hay đến khoảng 18h tối cùng ngày có thể hốt dọn xong đất đá, thông xe trở lại.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã bố trí lực lượng túc trực, phân luồng giao thông tại khu vực sạt lở.

Đèo Sông Pha nối Phan Rang - Đà Lạt sạt lở - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VnExpress, quốc lộ 27 dài 290 km, nối Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đăk Lăk. Đèo Sông Pha (đèo Ngoạn Mục) dài 18 km, là trục đường lên cao nguyên Lang Biang và Đà Lạt, thời gian qua thường xuyên sạt lở do mưa lớn. Hơn 10 ngày trước, các điểm sạt ở đây vừa được xử lý, thông tuyến.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 2/12 đến hết 3/12, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk và Khánh Hòa mưa 70-120 mm, có nơi trên 180 mm do hoàn lưu bão Koto kết hợp không khí lạnh tăng cường.

Cách đây hơn hai tuần, đợt mưa lũ kéo dài ở các tỉnh Nam Trung Bộ khiến 98 người chết, 10 người mất tích, gần 1.000 nhà sập, hơn 3.400 nhà hư hỏng, tổng thiệt hại gần 16.200 tỷ đồng. Đăk Lăk chịu tác động nặng nề nhất, ghi nhận 63 người chết.

