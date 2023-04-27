NÓNG: Bất ngờ lời khai của trưởng phòng cấp huyện trộm cắp, bạo lực gia đình

Đời sống 27/04/2023 10:32

Sáng nay 27/4, ông Nguyễn Tuấn Phúc, Bí thư huyện ủy Cư Jút (Đắk Nông) xác minh việc một lãnh đạo cấp huyện có hành vi ăn trộm và bạo lực gia đình.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Tuấn Phúc, Bí thư huyện ủy Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, người này đã trực tiếp lên gặp ông, đồng thời thừa nhận hành vi ăn trộm của mình, nhưng ông Phúc có quan điểm là phải làm tới nơi, tới chốn, nếu có sai phạm sẽ phải xử lý nghiêm.

NÓNG: Bất ngờ lời khai của trưởng phòng cấp huyện trộm cắp, bạo lực gia đình - Ảnh 1
UBND huyện Cư Jút nơi vị lãnh đạo cấp phòng công tác - Ảnh: VietNamNet

Ông Phúc cho biết thêm, huyện ủy Cư Jút nhận được đơn tố cáo của người vợ về hành vi bạo lực gia đình của trưởng phòng cấp huyện. Hiện tại, người vợ của ông cũng đang công tác tại một đơn vị cấp huyện.

Hiện, Bí thư huyện ủy Cư Jút đã chỉ đạo làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, nguồn tin từ VTC News, hiệu trưởng Trường TH&THCS Bình Chương, huyện Bình Sơn, (Quảng Ngãi) bị con gái tố có hành vi bạo lực gia đình. Ngay khi nắm bắt thông tin, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Phạm Quang Sự đã chủ trì buổi làm việc với Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bình Chương và Phòng GD&ĐT.

NÓNG: Bất ngờ lời khai của trưởng phòng cấp huyện trộm cắp, bạo lực gia đình - Ảnh 2
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Phạm Quang Sự tại buổi làm việc với Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Bình Chương và Phòng GD&ĐT - Ảnh: VTC News

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn cho rằng báo cáo giải trình của ông Đặng Xuân Hiển chưa đạt nên yêu cầu ông Đặng Xuân Hiển viết lại bản kiểm điểm, báo cáo giải trình với tinh thần tự giác, tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tự nhận mức hình thức xử lý của cấp có thẩm quyền. Ngoài ra, UBND huyện cũng yêu cầu Ban giám hiệu Trường TH&THCS Bình Chương tổ chức họp Hội đồng sư phạm nhà trường thông báo nội dung sự việc và hướng xử lý của cấp có thẩm quyền để giáo viên được biết, ổn định tư tưởng, không để ảnh hưởng đến việc dạy và học, tư tưởng của học sinh và phụ huynh.

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