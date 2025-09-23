Nóng: Bão Ragasa khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh - Hưng Yên, miền Bắc có nơi mưa 400mm

Đời sống 23/09/2025 15:59

Chiều 23/9, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết lúc 15h chiều nay, tâm siêu bão Ragasa đang cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 690km về phía đông. Hiện gió bão đang duy trì cấp 16-17 (184-221km/h), giật trên cấp 17.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Cục Khí tượng thủy văn, đến thời điểm hiện tại dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế và Việt Nam có sự thống nhất cao về hướng di chuyển. 

Cụ thể các dự báo đều nhận định siêu bão sẽ đi đến khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng tây, đi qua khu vực phía bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi dọc ven biển bắc vịnh Bắc Bộ.

Khoảng trưa đến chiều 25/9 vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta, và khu vực từ Quảng Ninh - Hưng Yên là vùng khả năng cao tâm bão sẽ đổ bộ.

Về cường độ, siêu bão Ragasa còn duy trì cường độ mạnh cấp 15-16 (167-201km/h) trong khoảng thời gian từ nay đến sáng 24/9.

Từ sáng 24/9, khi di chuyển tới vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão ma sát với địa hình, cộng thêm dòng không khí khô của không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão, cường độ bão sẽ giảm cấp, từ cấp 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản và Trung Quốc nhận định trưa và chiều 25/9, bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 12.

Dự báo của Hong Kong nhận định sáng 25/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh, cường độ cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14.

Đài Mỹ nhận định sáng và trưa 25-9, bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh, cường độ cấp 10 (89-103km/h), giật cấp 12.

Dự báo bằng công nghệ mới AI (phối hợp với Weather New và Google) nhận định trưa và chiều 25/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ cấp 9, giật cấp 12.

Nóng: Bão Ragasa khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh - Hưng Yên, miền Bắc có nơi mưa 400mm - Ảnh 1
Ảnh mây vệ tinh siêu bão Ragasa lúc 15h chiều 23/9 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, về hướng di chuyển: Đến thời điểm hiện tại (13h ngày 23/9/2025), dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế và Việt Nam có sự thống nhất cao về hướng di chuyển. 

Đó là, siêu bão sẽ đi đến khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng Tây, đi qua khu vực phía Bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi dọc ven biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. 

Khoảng trưa đến chiều ngày 25/9, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta. Trong đó, khu vực từ Quảng Ninh - Hưng Yên khả năng cao là vùng tâm bão sẽ đổ bộ.

Về cường độ: Bão số 9 còn duy trì cường độ mạnh cấp 15-16 trong khoảng thời gian từ nay đến sáng ngày 24/9. Từ sáng 24/9, khi di chuyển tới vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão có sự ma sát với địa hình, cộng thêm dòng không khí khô của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão, cường độ bão sẽ giảm cấp, từ cấp 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ. Mức độ giảm cấp cũng phù hợp với các dự báo quốc tế.  

Phép màu xảy ra: Tìm thấy cụ ông trong rừng sau 6 ngày mất tích

Phép màu xảy ra: Tìm thấy cụ ông trong rừng sau 6 ngày mất tích

Sáng 18/9, ông Ha Hoanh vào khu vực rừng tại tiểu khu 221, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý để thu hái nấm rừng. Tuy nhiên, ông Ha Hoanh lạc đường, người nhà mất liên lạc.

Xem thêm
Từ khóa:   siêu bão Ragasa dự báo thời tiết tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tá hỏa phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ nước ở Tây Ninh

Tá hỏa phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ nước ở Tây Ninh

Công an điều tra vụ người đàn ông chết cháy ở Tây Ninh

Công an điều tra vụ người đàn ông chết cháy ở Tây Ninh

Xe taxi điện tông thủng tường nhà, 3 người trên xe hoảng hốt bung cửa xe tự thoát

Xe taxi điện tông thủng tường nhà, 3 người trên xe hoảng hốt bung cửa xe tự thoát

Phép màu xảy ra: Tìm thấy cụ ông trong rừng sau 6 ngày mất tích

Phép màu xảy ra: Tìm thấy cụ ông trong rừng sau 6 ngày mất tích

Hỏa hoạn thiêu rụi 2 cửa hàng và 1 ngôi nhà tại Lai Châu

Hỏa hoạn thiêu rụi 2 cửa hàng và 1 ngôi nhà tại Lai Châu

Nóng: Lời khai của nam thanh niên xăm trổ đánh thai phụ vì gói mì tôm

Nóng: Lời khai của nam thanh niên xăm trổ đánh thai phụ vì gói mì tôm