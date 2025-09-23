Nóng: Bão Ragasa khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh - Hưng Yên, miền Bắc có nơi mưa 400mm

Cụ thể các dự báo đều nhận định siêu bão sẽ đi đến khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng tây, đi qua khu vực phía bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi dọc ven biển bắc vịnh Bắc Bộ.

Cục Khí tượng thủy văn, đến thời điểm hiện tại dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế và Việt Nam có sự thống nhất cao về hướng di chuyển.

Về cường độ, siêu bão Ragasa còn duy trì cường độ mạnh cấp 15-16 (167-201km/h) trong khoảng thời gian từ nay đến sáng 24/9.

Khoảng trưa đến chiều 25/9 vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta, và khu vực từ Quảng Ninh - Hưng Yên là vùng khả năng cao tâm bão sẽ đổ bộ.

Từ sáng 24/9, khi di chuyển tới vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão ma sát với địa hình, cộng thêm dòng không khí khô của không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống, xâm nhập vào vùng tâm bão, cường độ bão sẽ giảm cấp, từ cấp 16 xuống còn cấp 11-12 khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản và Trung Quốc nhận định trưa và chiều 25/9, bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 12.

Dự báo của Hong Kong nhận định sáng 25/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh, cường độ cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14.

Đài Mỹ nhận định sáng và trưa 25-9, bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh, cường độ cấp 10 (89-103km/h), giật cấp 12.

Dự báo bằng công nghệ mới AI (phối hợp với Weather New và Google) nhận định trưa và chiều 25/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng, cường độ cấp 9, giật cấp 12.

Ảnh mây vệ tinh siêu bão Ragasa lúc 15h chiều 23/9 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

