Nới rộng lối đi chật hẹp bằng các thủ thuật đơn giản

Đời sống 28/03/2016 11:28

Với cách sơn tường, sắp xếp và bày trí đồ nội thất hợp lý, bạn hoàn toàn có thể giúp cho lối đi chật hẹp trong ngôi nhà của mình trông rộng rãi và bắt mắt hơn.

Meo noi rong khong gian cho loi di chat hep

Ảnh: housebeautiful.com

Những bí quyết đơn giản sau đây sẽ giúp ích cho bạn về vấn đề này.

• Chọn gạch lót sàn có họa tiết đườngt? viền

Theo các chuyên gia thiết kế nhà, một trong những kỷ thuật đơn giản nhất để tăng hiệu ứng rộng rãi cho lối đi chật hẹp là bạn nên chọn gạch lót sàn nhà có họa tiết đường viền, hình vuông nhỏ và có màu sắc tươi sáng.

Meo noi rong khong gian cho loi di chat hep

Ảnh: housebeautiful.com

• Thêm chức năng cho lối đi

Bên cạnh đó, bạn cũng nên bố trí thêm ở hai bên tường lối ra vào những đồ nội thất nhỏ gọn, ví dụ như đóng thêm kệ đựng sách vở, hoa cỏ, treo tranh ảnh, móc áo khoác, chìa khóa...

Như vậy, lối ra vào nhà bạn sẽ không còn đơn điệu nữa mà trở nên đa năng hơn. Từ đó, có thể “đánh lừa” thị giác của mọi người như đang ở một căn phòng nào đó trong ngôi nhà của bạn.

Meo noi rong khong gian cho loi di chat hep

Ảnh: housebeautiful.com

• Chọn sơn tường màu đậm ngay lối ra vào

Đây là cách gây ấn tượng mạnh cho mọi người khi vừa bước chân vào ngôi nhà của bạn. Nó sẽ làm cho bạn quên chú ý đến lối đi chật hẹp mà chỉ tập trung vào sự nổi bật của phong cách trang trí trong nhà bạn.

Meo noi rong khong gian cho loi di chat hep

Ảnh: housebeautiful.com

• Lắp thêm gương

Đây cũng là biện pháp hữu ích mà các chuyên gia thiết kế nhà cửa khuyến cáo bạn nên áp dụng. Độ phản chiếu của gương sẽ khiến lối đi có diện tích “khiêm tốn” trở nên rộng rãi và thông thoáng hơn.

Nếu có điều kiện, bạn cũng nên lắp thêm trần nhà bằng bạc để tăng cường ánh sáng cho không gian trong nhà.

Meo noi rong khong gian cho loi di chat hep

Ảnh: housebeautiful.com

• Sơn cửa ra vào màu đậm, tươi sáng

Các chuyên gia thiết kế nội thất cho biết, kỹ thuật đơn giản này không chỉ khiến cho lối đi trong nhà bạn thêm rộng rãi mà còn giúp cho ngôi nhà của bạn trông hiện đại và cá tính hơn.

Meo noi rong khong gian cho loi di chat hep

Ảnh: housebeautiful.com

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