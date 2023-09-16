Nỗi dằn vặt của vợ chồng bảo vệ chung cư mini bị cháy: ‘Càng phun bình cứu hoả để dập thì lửa càng cháy lớn… Chúng tôi đành bất lực’

Gần 4 ngày qua cũng là quãng thời gian ông Điền cùng người thân suy sụp nhất. Ông liên tục lau những giọt nước mắt tuyệt vọng khi phải hứng chịu nỗi đau tột cùng trong đêm định mệnh xảy ra vụ cháy. Ông Điền buồn bã cho biết, vợ chồng ông mua căn hộ ở tầng 5 chung cư mini được gần 8 năm. Là một trong những người đầu tiên ở đây, lại có trách nhiệm, nhiệt tình nên vợ chồng ông và một cặp vợ chồng cao tuổi khác được mọi người yêu quý, tín nhiệm làm bảo vệ trông nom tài sản chung của căn chung cư mini này giúp các hộ dân.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, trưa 16/9, vợ chồng ông Ngô Phó Điền (67 tuổi) là bảo vệ toà nhà chung cư mini ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội – nơi xảy ra vụ cháy cướp đi sinh mệnh 56 người, thi thoảng có người lui tới động viên chia sẻ. Bởi trong số nạn nhân tử vong trong vụ cháy có vợ chồng con gái ông cùng 2 người cháu ngoại.

Lúc này, ông Điền gọi vợ rồi liền mang bình cứu hỏa ra để chữa cháy. Tuy nhiên, khi ông dùng bình xịt cứu hỏa phun vào đám cháy thì đám cháy bùng phát dữ dội hơn. Sau đó ngọn lửa bùng phát lớn rồi cháy lan ra khắp những chiếc xe máy khác tại khu vực tầng 1.

Ông Điền nhớ lại ngày đau lòng đó tâm sự, lúc 23h ngày 12/9, như mọi ngày ông nằm nghỉ tại khu vực tầng 1 của chung cư mini để làm nhiệm vụ trông coi xe và bảo vệ an ninh. Bất ngờ ông nghe thấy một tiếng nổ kèm khói đen bốc ra từ khu vực bảng điện gần những chiếc xe máy bùng phát cháy nhỏ, đám cháy cỡ bằng bàn tay.

"Nhà ông bảo vệ ngay tầng 1 nghe tin cũng vội chạy ào ra. Lúc sau, nhiều người nghe tiếng báo cháy cũng vội cùng tôi dập lửa nhưng không kịp. Càng phun bình cứu hoả lửa càng cháy lớn cùng với đó có hàng chục chiếc xe máy nên lửa bùng lên nhanh chóng mỗi lúc một dữ dội" - ông Điền nói.

Lúc này nhiều người ở gần khu vực tầng 1 cố gắng chạy thoát thân ra ngoài. Còn những người tầng trên thì cố gắng chạy thoát lên khu vực tầng thượng. "Thế nhưng cửa khu vực tầng 9 lối lên tầng tum đã bị khoá nên mọi người chạy lên đều mắc kẹt, trong số đó có cả vợ chồng con gái và hai cháu ngoại của tôi. Tôi day dứt khi không cứu được con cháu và nhiều người" - ông Điền xót xa bật khóc.

Bà Đặng Thị Yên (vợ ông Điền) đau đớn khi mất đi con cháu - Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, khi nghe ông Điền kể lại sự việc, bà Yên là vợ của ông cũng không ngừng ôm mặt nức nở, bà cho biết chưa bao giờ chứng kiến một vụ cháy kinh hoàng đến như vậy. Bà ôm chặt lấy người thân gào khóc, dằn vặt khi hai vợ chồng không thể cứu được con cháu, cùng các cư dân sinh sống tại căn chung cư này.

"Đêm hôm đó, thấy cháy lớn, tôi vội chạy lên nhà gọi vợ chồng con gái ở tầng 5 nhưng đến tầng 3, một số cư dân chặn lại và cho biết "Mọi người đã biết tin". Lúc bấy giờ ai nấy đều hoảng loạn nên tôi cùng nhiều người cố chạy xuống để thoát nạn" - Bà Yên kể trong sự đau xót.

Đến hiện tại, tinh thần của hai ông bà vẫn rất hoảng loạn sau vụ cháy chung cư mini, ông Điền và bà Yên liên tục dằn vặt bản thân khi là bảo vệ nhưng không thể cứu được người thân và nhiều cư dân sinh sống tại căn chung cư mini.

Bà ôm chặt lấy người thân gào khóc, dằn vặt khi hai vợ chồng không thể cứu được con cháu, cùng các cư dân sinh sống tại căn chung cư này - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 13/9, Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương ( tính đến 19h tối 13/9) xảy ra tại chung cư mini địa chỉ số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Đây là ngôi nhà cao 9 tầng, 1 tum, được xây trên nền diện tích khoảng 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.