Vào chiều ngày 22/9/2017, tài khoản Facebook T.T. đã đăng tải hơn 60 hình ảnh và clip ghi lại cảnh thân mật giữa ông L.T.T. (SN 1984, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) với bà Đ.T.S. (SN 1987, cán bộ công chức xã Thanh Xuân).

Sáng 4/12/2017, Huyện ủy Như Xuân (Thanh Hóa) đã quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông T. và bà S.

Những hình ảnh này thể hiện rõ mặt ông T. và bà S., trong đó có nhiều cảnh nhạy cảm và quanh cảnh xung quanh giống như ở nhà nghỉ. Trong các đoạn video còn có những dòng tin nhắn khá thân mật, trên mức bình thường giữa ông T. và bà S.

Bí thư xã bị vợ tố ngoại tình, vũ phu

Giữa tháng 11/2017, chị T.H. (32 tuổi, ngụ xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã gửi đơn tố cáo chồng là ông Vương Đình Trung (35 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc) có hành vi quan hệ bất chính với nữ cán bộ cấp dưới và đánh vợ nhập viện.

Theo chị H., đầu tháng 2/2017 chị ra Đà Nẵng thăm chồng đang học tại lớp cao cấp chính trị thì vô tình bắt quả tang ông Trung đi ăn và vào khách sạn với nữ cán bộ kia. Chị rút điện thoại ra chụp hình thì xảy ra xô xát và bị chồng đòi đánh.

Sau lần đó, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Chị H. kể rằng nhiều lần mình bị chồng đánh. Tối 8/11 vừa qua, sau khi lời qua tiếng lại, ông Trung khóa cửa phòng ngủ rồi đánh vào đầu, mặt và quai hàm của chị. Khi chị gọi điện thoại cho em gái cầu cứu thì bị chồng đập điện thoại rồi tiếp tục đánh đập vợ.

Đến khoảng 4 giờ sáng, nhân lúc chồng ngủ say, chị H. trốn ra khỏi nhà rồi chạy qua hàng xóm gọi điện cho Công an xã Tam Lộc. Sau đó, chị nhập viện điều trị vết thương và gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Chị H. tố chồng là Bí thư xã có quan hệ bất chính với cấp dưới và đánh mình nhập viện - Ảnh: Internet

Về phía Bí thư xã, ông phân trần rằng cuộc sống vợ chồng mình tuy không được êm ấm nhưng ông không bạo hành vợ.

Khi được hỏi về việc vào khách sạn cùng cấp dưới, ông Trung cho biết mối quan hệ của mình hoàn toàn trong sáng. Ông chỉ tiễn nữ cán bộ kia về khách sạn sau khi đi ăn thì bị vợ bắt gặp tại sảnh chứ không phải ở trong phòng nghỉ.

Sau vụ việc, Huyện ủy Phú Ninh đã có thông báo tạm đình chỉ công tác các chức vụ Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch HĐND xã Tam Lộc đối với ông Vương Đình Trung.

Vợ gào khóc chặn đầu xe ô tô của chồng và bồ nhí

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 22/7 trên phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Theo lời kể của những người chứng kiến sự việc, giữa lúc trời đang mưa và con phố tập nập người qua lại, một người phụ nữ bế đứa con khoảng 3 tuổi đứng chặn xe ô tô của chồng đang đi chơi cùng với nhân tình. Chị vợ bế con gào khóc bất lực khi chứng kiến chồng mình ngoại tình.

Bắt gặp chồng chở bồ nhí ngoài đường, vợ chặn đầu xe khóc lóc ầm ĩ - Ảnh: Internet

Sau đó, người chồng đã mở cửa xuống xe dàn xếp với vợ nhằm mục đích đánh lạc hướng cho cô bồ thoát thân trên một chiếc xe máy đang chờ sẵn. Vì quá uất ức người vợ đã ngất lịm và được đưa vào bênh viện cấp cứu. Trong khi đó, đứa con nhỏ chỉ biết đứng nhìn và gào khóc theo mẹ. Hình ảnh khiến những người chứng kiến xót xa, thương cảm.

Chồng tưới xăng thiêu sống khi bắt quả tang vợ ngoại tình

Sự việc đau lòng trên xảy ra tại huyện Trảng Bàng (Tây Ninh). Nạn nhân là chị Lê Thị H. (31 tuổi, ngụ xã Lộc Hưng) và anh Đặng Văn P. (29 tuổi, ngụ xã An Hòa). Người gây ra thương tích cho hai nạn nhân là Vương Thanh Hoàng (34 tuổi, ngụ xã Lộc Hưng, chồng chị H.). Nguyên nhân vì chị H. và anh P. có mối quan hệ bất chính khiến anh Hoàng vô cùng bức xúc.

Dù biết vợ quan hệ với người làm thuê từ lâu, anh Hoàng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo mong vợ suy nghĩ lại, tuy nhiên chị H. vẫn chứng nào tật nấy. Trước khi xảy ra sự việc khoảng 1 tháng, chị H. và anh P. thường xuyên hẹn hò tại ngôi nhà mượn của họ hàng. Hoàng nhiều lần bí mật theo dõi nên đã biết chuyện này.

Chị H. và nhân tình bị chồng tưới xăng thiêu sống - Ảnh: Internet

Khuya 23/10, người chồng ghé qua căn nhà đó để xem xét tình hình. Phát hiện vợ và nhân tình đang hú hí với nhau, Hoàng nổi cơn cuồng ghen, tưới xăng rồi châm lửa thiêu sống đôi trai gái.