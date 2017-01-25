Muốn cả năm may mắn, phát tài thì nên nhớ những điều này khi chọn người xông đất mùng Một

Vì mùng 1 Tết là ngày đầu tiên trong năm mới, ông bà ta quan niệm rằng khi mọi t? vi ệc trong ngày này diễn ra suôn sẻ thì cả năm mới thuận lợi, tốt lành. Do đó, việc chọn người và xông đất đầu năm phải lưu ý những điều dưới đây.

Điều quan trọng nhất trong việc xông đất là chọn người phù hợp, người xông đất phải là người thành đạt, vui vẻ, hòa đồng, gia đình hạnh phúc để mang đến những điều tốt đẹp cho gia chủ trong năm mới.

Việc xông đất diễn ra ngay khi xong giao thừa, người được nhờ đến xông đất sau đó sẽ đến thăm viếng gia đình, và nói những lời chúc may mắn đến với gia chủ. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần phải niềm nở chào đón vị khách xông đất nhà mình bằng cách mời họ thưởng thức những món ăn đầu năm.

Ngoài ra, nhiều gia đình còn tự gọi người thân trong gia đình mình đến xông đất. Người này sẽ rời khỏi nhà trước đêm giao thừa đến chùa xin những cành lộc đầu năm rồi trở về nhà thực hiện nhiệm vụ xông đất đầu năm. Những cành lộc trên chùa sẽ mang đến cho gi đình nhiều may mắn, con đường tài lộc sẽ thuận lợi trong năm mới. Một điều đáng lưu ý là không được mang những cành lộ này đặt lên bàn thờ gia tiên trong nhà.

Những người không nên chọn xông đất

Vì xông đất ảnh hưởng đến tài vận của gia đình cả năm, do đó không nên chọn nhwungx người có đạo đức không tốt, đang vướng vào kiện tụng hay những người có gia đình tan vỡ. Đặc biệt, phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt, góa chồng hay làm mẹ đơn thân cũng không nên nhờ xông đất. Một điều cần lưu ý nữa là người xông đất không nên mặc quần áo trắng, đen vào dịp đầu năm khi đên nhà người khác.

Kiêng phụ nữ xông đất

Theo ông bà ta ngày xưa thì phụ nữ không được xông đất vào dịp đầu năm, vì phụ nữ mang tính âm. Còn việc xông đất cần bổ sung dương khí để gia đình gặp được nhiều điều thuận lợi, may mắn trong năm mới. Nếu người đến xông đất là hai vợ chồng, thì người chồng nên vào trước còn vợ nên vào sau theo nhưu đúng quan niệm phong thủy “dương trước, âm sau”.

Không nên thuê người đến xông đất

Nếu không có người giúp gia đình xông đất đầu năm thì gia chủ nên cân nhắc đến việc nhờ người thân trong gia đình chứ đừng nên thuê người. Vì việc xông đất, chúc Tết phải xuất phát từ tấm lòng chân thật thì mới mang đến cho gia chủ những điều tốt lành trong năm mới.

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