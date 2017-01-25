Muốn cả năm may mắn, phát tài thì nên nhớ những điều này khi chọn người xông đất mùng Một

Đời sống 25/01/2017 10:27

Xông đất là một tập tục được lưu truyền trong dân gian từ rất lâu với mong muốn năm mới được hạnh phúc, an lành. Vì nó ảnh hưởng đến gia đình trong suốt cả năm nên có nhiều điều cần lưu ý khi chọn người để xông đất.

Vì mùng 1 Tết là ngày đầu tiên trong năm mới, ông bà ta quan niệm rằng khi mọit? việc trong ngày này diễn ra suôn sẻ thì cả năm mới thuận lợi, tốt lành. Do đó, việc chọn người và xông đất đầu năm phải lưu ý những điều dưới đây.

Chọn người xông đất

Muốn cả năm may mắn, phát tài thì nên nhớ những điều này khi chọn người xông đất mùng Một - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng nhất trong việc xông đất là chọn người phù hợp, người xông đất phải là người thành đạt, vui vẻ, hòa đồng, gia đình hạnh phúc để mang đến những điều tốt đẹp cho gia chủ trong năm mới.

Việc xông đất diễn ra ngay khi xong giao thừa, người được nhờ đến xông đất sau đó sẽ đến thăm viếng gia đình, và nói những lời chúc may mắn đến với gia chủ. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần phải niềm nở chào đón vị khách xông đất nhà mình bằng cách mời họ thưởng thức những món ăn đầu năm.

Ngoài ra, nhiều gia đình còn tự gọi người thân trong gia đình mình đến xông đất. Người này sẽ rời khỏi nhà trước đêm giao thừa đến chùa xin những cành lộc đầu năm rồi trở về nhà thực hiện nhiệm vụ xông đất đầu năm. Những cành lộc trên chùa sẽ mang đến cho gi đình nhiều may mắn, con đường tài lộc sẽ thuận lợi trong năm mới. Một điều đáng lưu ý là không được mang những cành lộ này đặt lên bàn thờ gia tiên trong nhà.

Những người không nên chọn xông đất

Vì xông đất ảnh hưởng đến tài vận của gia đình cả năm, do đó không nên chọn nhwungx người có đạo đức không tốt, đang vướng vào kiện tụng hay những người có gia đình tan vỡ. Đặc biệt, phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt, góa chồng hay làm mẹ đơn thân cũng không nên nhờ xông đất. Một điều cần lưu ý nữa là người xông đất không nên mặc quần áo trắng, đen vào dịp đầu năm khi đên nhà người khác.

Muốn cả năm may mắn, phát tài thì nên nhớ những điều này khi chọn người xông đất mùng Một - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiêng phụ nữ xông đất

Theo ông bà ta ngày xưa thì phụ nữ không được xông đất vào dịp đầu năm, vì phụ nữ mang tính âm. Còn việc xông đất cần bổ sung dương khí để gia đình gặp được nhiều điều thuận lợi, may mắn trong năm mới. Nếu người đến xông đất là hai vợ chồng, thì người chồng nên vào trước còn vợ nên vào sau theo nhưu đúng quan niệm phong thủy “dương trước, âm sau”.

Không nên thuê người đến xông đất

Nếu không có người giúp gia đình xông đất đầu năm thì gia chủ nên cân nhắc đến việc nhờ người thân trong gia đình chứ đừng nên thuê người. Vì việc xông đất, chúc Tết phải xuất phát từ tấm lòng chân thật thì mới mang đến cho gia chủ những điều tốt lành trong năm mới.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?