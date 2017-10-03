Để có được nhân duyên tốt và thay đổi vận mệnh, bạn hãy chọn một kiểu tóc phù hợp với phong thủy của gương mặt. Dưới đây, là một số gợi ý bạn có thể tham khảo.

Những người sinh vào khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 mà có gương mặt tròn, tốt nhất nên kiểu tóc ngắn nhưng có phần nhọn ở phía đuôi. Như vậy, gương mặt của bạn vừa đẹp, vừa mang lại nhiều may mắn. Còn những người sở hữu gương mặt này nhưng sinh từ tháng 4 đến tháng 6, tốt nhất nên để tóc dài xoăn nhưng không được để quá dày.

Đối với gương mặt tròn, bạn nên cắt tóc mái cao để khuôn mặt nhìn dài hơn, tạo được nét thu hút với người đối diện. Những người có gương mặt tròn, thường có đầu óc sáng tạo, thông minh.

Những người sinh trong các tháng còn lại nên để tóc thẳng và dài thì tài lộc và nhân duyên sẽ gặp được nhiều điều tốt.

Gương mặt hình vuông

Gương mặt hình vuông là gương mặt có phần quai hàm rộng bằng trán, đây là khuôn mặt điển hình của những người đáng tin cậy và sống đầy trách nhiệm.

Để che đi những khuyết điểm trên gương mặt bạn nên chọn các kiểu tóc cắt tầng, hoặc tóc dài uốn xoăn phần đuôi. Theo phong thủy thì những người có gương mặt vuông mà sinh vào khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, rất kỵ kiểu tóc ngắn hoặc thẳng dài.

Gương mặt trái xoan

Gương mặt trái xoan được xem là gương mặt chuẩn. Những người có gương mặt này đều hợp với hầu hết các kiểu tóc. Nhưng để tránh những điều xui rủi và lận đận trong tình duyên tốt nhất những người này không nên để tóc kiểu dài cắt tầng đặc biệt là những người sinh trong khoảng thời gian từ tháng 10 tới tháng 12.

Kiểu tóc có thể mang lại nhiều may mắn trong sự nghiệp và tình duyên đó là tóc xoăn, dài ngang vai, tỉa mỏng cho nhưng người có gương mặt vuông sinh vào những tháng còn lại trong năm.

Gương mặt hình trái tim

Gương mặt trái tim là gương mặt có vầng trán rộng, gò má tương đối cao, cằm nhọn. Đây là gương mặt tượng trưng cho những người có cuộc sống lạc quan, hướng ngoại.

Để gương mặt trở nên hài hòa và xinh đẹp hơn, bạn nên chọn kiểu tóc mái cao ở trán, rộng xung quanh phần má và miệng. Về phần đuôi, tránh để kiểu dài so le phía sau. Tốt nhất nên cắt ngắn, tạo dáng nhọn hoặc để tóc xoăn dài qua vai.

Tuy nhiên, vẫn chưa có cơ sở nào chứng minh việc kiểu tóc ảnh hưởng đến sự nghiệp hay tình cảm. Do vậy, để có kiểu tóc ưng ý nhất hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.