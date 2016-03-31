Cả hai người phụ nữ nói trên đều bị hủy hoại dung nhan “hoa nhường nguyệt thẹn" bởi ca axit. Nửa đời về sau của họ không thể tránh khỏi sự đau đớn và có khi là cả nỗi tuyệt vọng cô đơn cùng cực…

Nạn nhân trong vụ đánh ghen rùng rợn này chính là Vũ nữ Cẩm Nhung - nữ hoàng vũ trường Sài Gòn trước năm 1975. Sự hủy hoại tàn độc của axit lại khiến dư luận một phen rùng mình khi vào tháng 9/1997 cả khu phố Cầu Giấy (Hà Nội) xôn xao vụ tạt axit kinh hoàng. Nạn nhân là cô Lê Thị Kim Tiến, cựu diễn viên đoàn kịch nói Hải Dương .

Ở thời đó, Cẩm Nhung chính là đóa hoa kiêu sa khiến cánh đàn ông ngày đêm thầm thương trộm nhớ. Nhiều “vệ tinh” vây quanh, nhưng cô gái 23 tuổi chỉ phải lòng mỗi Thức “công binh” (biệt danh của trung tá Trần Ngọc Thức).

Trở lại vụ đánh ghen rúng động đầu tiên bằng axit cách nay hơn nửa thế kỷ ở trời miền Nam. Cẩm Nhung – mỹ nhân số 1 Sài thành trước năm 1975 sở hữu một khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng của con gái xứ kinh Bắc. Cô càng quyến rũ bội phần khi được trời phú cho thân hình quyến rũ, đôi mắt lẳng lơ và một đôi chân điêu nghệ trong các vũ điệu cuồng say.

Cẩm Nhung nào hay, tấn bi kịch cuộc đời cô cũng bắt đầu từ đây!

Thức “công binh” có vợ là Năm “Ra đô”, một người phụ nữ có máu mặt trong giới du đãng Sài Gòn lúc bấy giờ. Biết tính chồng có thói trăng hoa, nhưng khi hay chồng say như điếu đổ trước cô vũ nữ Cẩm Nhung, bà đã ngầm toan tính một âm mưu ghê rợn.

Ngày 18/07/1963, đồng loạt các báo Sài Gòn đăng tin về việc nữ hoàng vũ trường Cẩm Nhung bị tạt axit vào mặt. Đây chính là vụ tạt axit đánh ghen đầu tiên tại Việt Nam.

Ca axít đậm đặc đã phá hủy toàn bộ khuôn mặt của cô vũ nữ, đôi mắt của nạn nhân cũng bị phỏng rất nặng. Các bệnh viện ở Sài Gòn đều bó tay, chỉ có thể cứu được mạng sống của Cẩm Nhung, còn đôi mắt, khuôn mặt thì không thể cứu chữa.

Từ một nữ hoàng vũ trường, cuộc đời của Cẩm Nhung xuống dốc không phanh. Giữa năm 1970-1971, người ta thường thấy Cẩm Nhung ngồi bên vệ đường, trên ngực có đeo bức chân dung chụp chung với Thức "Công Binh" và ăn xin từ người qua đường.

Sau ngày miền Nam giải phóng, Cẩm Nhung tiếp tục ăn xin trên bến phà Mỹ Thuận. Rồi cô lại dạt về tận Hà Tiên, Kiên Giang.

Một ngày đầu năm 2013, tại một xóm trọ nghèo ở thị xã Hà Tiên nơi những người ăn xin, bán vé số, bốc vác tứ xứ đến thuê ở trọ, có một đám ma nghèo thê lương. Người quá cố là một bà lão tứ cố vô thân. Thương tình, nghĩa tử là nghĩa tận, những người trong xóm nghèo gom góp tiền mua cho bà một chiếc quan tài loại rẻ tiền và chôn cất.

Cái chết của bà lão tứ cố vô thân sẽ không có gì đáng nói nếu như bà lão đó không phải là cô vũ nữ nổi đình nổi đám năm xưa.

Trải qua hơn 50 cuộc phẫu thuật vì ca axit của chồng cũ

Thời thanh xuân trẻ trung, xinh đẹp của cựu diễn viên Đoàn kịch nói Hải Dương – Lê Thị Kim Tiến xuống dốc khi cô kết hôn năm 19 tuổi.

“Cái tuổi trẻ dại dột và bồng bột ấy chỉ biết yêu say đắm và cuồng nhiệt, đâu nghĩ đến tương lai. Khi đó bố mẹ buồn và giận nhiều lắm vì không muốn con gái lập gia đình sớm”, chị Kim Tiến ân hận.

Thói đời “trời ghen phận má hồng”, giữa hàng tá đàn ông đeo đuổi, Kim Tiến tự biến mình thành đóa hoa nhài. Cô gái thành phố phải lòng chàng trai làm cũng ngành nên chấp nhận làm dâu cực khổ ở xứ người.

Sau khi sinh đứa con đầu lòng, vì không chịu nổi sự cay nghiệt bên gia đình chồng, Kim Tiến lặng lẽ ôm theo cậu con trai nhỏ mới lên 3 quay lại Hà Nội. Lần đò đầu tiên đứt gánh giữa đường.

Lần đò thứ 2 là vào năm 1988, Kim Tiến kết hôn cũng người đàn ông tên Nguyễn Văn Chiến. Đây cũng chính là gã đàn ông đã thuê người tạt axit vào vợ. Khổ nỗi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa cuộc tái hôn này, “chồng không ra gì nhưng mẹ chồng ghê gớm hơn”.

“Số tôi khổ đường hôn nhân. Trước khi kết hôn, tôi không biết người chồng thứ hai nghiện cờ bạc. Anh ta moi tiền ở mọi nơi, từ tiền mừng tuổi của con đến những đồng lẻ để dưới giày hay trong thùng gạo", Kim Tiến nói trong nước mắt.

Bị nhà chồng đối xử tệ bạc, không chịu đựng được, cô đệ đơn ly hôn. Ra đi tay trắng, cô quyết làm lại từ đầu. Chẳng bao lâu Kim Tiến trở thành bà chủ tiệm rèm Công Anh ở phố Cầu Giấy. Lúc này, gã chồng thứ 2 nhiều lần tìm tới nài nỉ “nối lại duyên xưa” nhưng cô nhất quyết cự tuyệt.

Với nhan sắc “gái một con trông mòn con mắt”, nhiều người đàn ông lân la đến làm quen với bà chủ tiệm rèm. Tức khí vì vợ cũ có nhiều người đeo đuổi, Nguyễn Văn Chiến đã âm mưu hủy hoại nhan sắc cô bằng axit.

Đêm định mệnh vào ngày 23 âm lịch năm 1997, chị bị gã chồng cũ thuê người tạt axit khi đang đi ngoài đường. Vào bệnh viện cấp cứu nhưng thứ chất axit chết người đã ăn mòn lấy da thịt trên gương mặt. Chị trở thành một người đàn bà xấu xí với khuôn mặt méo mó đáng sợ.

Dù đau đớn bởi gương mặt biến dạng, nhưng chị Kim Tiến không đầu hàng số phận. Với ý chí và nghị lực kiên cường, chị đã vươn lên mạnh mẽ. Trải qua hơn 50 cuộc phẫu thuật lột da, đắp thịt, gương mặt chị đã phần nào "dễ nhìn" hơn.

Nỗi đau cũng dần nguôi ngoai theo năm tháng nhưng "mỗi khi soi gương, những vết thương lòng lại ùa về khiến tôi nghẹn thở", chị tâm sự. Hiện Kim Tiến đang là bà chủ của tiệm rèm lớn ở Hà Nội.

Vũ nữ Cầm Nhung và cô Kim Tiến chỉ là 2 trong số những nạn nhân của các vụ tạt axit trả thù tình. Vài năm trở lại đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tạt axit gây rúng động dư luận. Nguồn cơn của những đòn trả thù dã man này lại bắt đầu bởi một chữ “tình” oan nghiệt! Nếu nạn nhân may mắn sống sót ngoài mang theo dị tật suốt đời thì phải trải qua quãng đời còn lại trong đau đớn, dằn vặt, sống mà không bằng chết.

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