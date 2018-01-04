Những câu chúc tết hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Bộ sưu tập những câu chúc tết hay nhất và “bá đạo” nhất cả bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt để bạn gửi tặng mọi người trong dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất.

Đầu năm mới, ai cũng mong nhận được những câu chúc tết hay nhất, ý nghĩa nhất và vui nhất. Vậy thì hãy “bỏ túi” những câu chúc tết hay dưới đây để dành tặng gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp nhé.

Đầu năm mới, ai cũng mong nhận được những câu chúc tết hay nhất, ý nghĩa nhất và vui nhất. Vậy thì hãy “bỏ túi” những câu chúc tết hay dưới đây để dành tặng gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp nhé.

Những câu chúc tết hay nhất bằng tiếng Việt

Chúc mừng năm mới. Nguồn: Internet.

Năm mới 2017, xin chúc tất cả các đồng chí: “Dù thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, dù đang bia ôm hay trà đá, dù có hút thuốc…lá hay là không, dù có công hay có tội, dù bơi lội hay karate, dù đi xe hay đi bộ,…Năm mới vui vẻ hạnh phúc”. Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng! Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc kính chúc đồng chí và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng! Xin chúc các cô các bác đầu năm tấn tới công việc mau kiếm lời. Chúc luôn các em nhỏ mau có nhiều games mới. Chúc các chàng trai ráng đào bới để có một người yêu như mong đợi. Nhưng xin nhớ một điều đừng kiếm bồ mới để tránh nhìu lời chửi bới và bị đánh ghen. Năm mới 2017 chúc sống lâu như rùa, sống dai như đỉa. Lúc nào cũng vui vẻ như chim sẻ. Khỏe mạnh như chim đại bàng. Giàu sang như chim phụng. Làm lụng như chim sâu. Sống lâu như chim đà điểu. Chúc mừng năm mới Hoa khai phú quý – Lộc quyền lai Khai tài nở lộc – Toàn gia đại phát – Chúc mừng năm mới – Tân niên vạn lộc – Trung niên vạn tài – Hậu niên vạn phúc -Trường niên vạn đức – Thiên niên vạn đại. 2018 phát tài phát lộc – Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ – Sức khỏe có dư, công danh tấn tới – Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa – Xin chúc mọi nhà một năm đại thắng.

Những câu chúc tết hay nhất bằng tiếng Anh

Câu chúc tết hay. Nguồn: Internet.

Dear friend, on this joyous occasion of New Year, cherish our memories and feel the warmth of my wishes. Happy New Year! If the previous year hasn’t given you something to be happy and proud of, don’t fret. If the 31st of December signifies the end of a year, the 1st of January signifies the beginning. You have life; you have hope, go out there and accomplish all that you want. To put an end to something old, we have to start a thing new, wishing you with a joy-filled heart though the words here are few. A very happy new year! May you be blessed enough to spend this new year with your parents, friends, loved ones. Be grateful and you will have only good things come your way. Happy New Year 2018! Expand your friend circles this New Year, meet new people, communicate and make new friends. It’s all about rejoicing and welcoming the New Year in grandeur. On the off chance that you can’t fly then run, on the off chance that you can’t run then walk, on the off chance that you can’t walk then slither, yet whatever you do you need to guarantee that you are pushing ahead. That is the manner by which you going to have a fruitful New Year. This new year, view the world with a positive outlook, speak your heart out with confidence.

Lời chúc tết hay cho bố mẹ chồng trong dịp tết 2023 Nếu đang suy nghĩ chưa biết lời chúc tết nào hay cho bố mẹ chồng trong dịp tết thì hãy thử tham khảo những mẫu câu này nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-cau-chuc-tet-hay-nhat-bang-tieng-anh-va-tieng-viet-265305.html