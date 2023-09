Những câu chúc tết hay nhất bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Đầu năm mới, ai cũng mong nhận được những câu chúc tết hay nhất, ý nghĩa nhất và vui nhất. Vậy thì hãy “bỏ túi” những câu chúc tết hay dưới đây để dành tặng gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp nhé.

Đầu năm mới, ai cũng mong nhận được những câu chúc tết hay nhất, ý nghĩa nhất và vui nhất. Vậy thì hãy “bỏ túi” những câu chúc tết hay dưới đây để dành tặng gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp nhé.

Dear friend, on this joyous occasion of New Year, cherish our memories and feel the warmth of my wishes. Happy New Year!

If the previous year hasn’t given you something to be happy and proud of, don’t fret. If the 31st of December signifies the end of a year, the 1st of January signifies the beginning. You have life; you have hope, go out there and accomplish all that you want.

To put an end to something old, we have to start a thing new, wishing you with a joy-filled heart though the words here are few. A very happy new year!

May you be blessed enough to spend this new year with your parents, friends, loved ones. Be grateful and you will have only good things come your way. Happy New Year 2018!

Expand your friend circles this New Year, meet new people, communicate and make new friends. It’s all about rejoicing and welcoming the New Year in grandeur.

On the off chance that you can’t fly then run, on the off chance that you can’t run then walk, on the off chance that you can’t walk then slither, yet whatever you do you need to guarantee that you are pushing ahead. That is the manner by which you going to have a fruitful New Year.