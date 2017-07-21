Những bước phát triển bền vững của công ty có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam

Đời sống 21/07/2017 15:27

Vào đầu tháng 07 vừa qua, trong danh sách “40 thương hiệu công ty có giá trị nhất Việt Nam” được công bố bởi Forbes Việt Nam, Vinamilk là công ty dẫn đầu danh sách với giá trị thương hiệu đạt hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 30% trên tổng giá trị 5,4 tỷ đô la Mỹ của cả 40 thương hiệu. Đây là kết quả đáng tự hào của một quá trình phát triển bền vững qua hơn 40 năm của Vinamilk - doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam

Từ những ngày đầu thành lập, Vinamilk luôn nỗ lực mang đến những giải pháp dinh dưỡng tối ưu phù hợp với thể trạng người Việt. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, Vinamilk không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, thường xuyên giới thiệu ra thị trường những sản phẩm mới mang đến nhiều giá trị gia tăng cho người tiêu dùng. Hiện nay, toàn ngành sữa nước của Vinamilk vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường toàn quốc với hơn 50% thị phần (theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen). 

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Trụ sở Công ty cổ phần Sữa Việt Nam tại số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Vinamilk đã có hệ thống 10 trang trại đang hoạt động, đều có quy mô lớn với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ, và New Zealand. Hệ thống trang trại Vinamilk trải dài khắp Việt Nam tự hào là những trang trại đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chuẩn quốc tế Thực Hành Nông Nghiệp Tốt Toàn cầu (Global G.A.P.). Trang trại bò sữa organic tại Đà Lạt vừa khánh thành vào tháng 03/2017 là trang trại bò sữa organic đầu tiên tại Việt Nam đạt được tiêu chuẩn Organic Châu Âu do Tổ chức Control Union (Hà Lan) chứng nhận. Hiện nay, tổng đàn bò cung cấp sữa cho công ty bao gồm các trang trại của Vinamilk và bà con nông dân có ký kết hợp đồng bán sữa cho Vinamilk là hơn 120.000 con bò, cung cấp khoảng 750 tấn sữa tươi nguyên liệu để sản xuất ra trên 3.000.000 (3 triệu) ly sữa/ một ngày. Và với kế hoạch phát triển các trang trại mới, công ty sẽ đưa tổng số đàn bò của Vinamilk từ các trang trại và của các nông hộ lên khoảng 160.000 con vào năm 2017 và khoảng 200.000 con vào năm 2020, với sản lượng nguyên liệu sữa dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn gấp đôi, là 1500 - 1800 tấn/ngày đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu sữa thuần khiết dồi dào cho hàng triệu gia đình Việt Nam.

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Những cô bò nhởn nhơ gặm cỏ tại trang trại Organic Đà Lạt – trang trại Organic đầu tiên đạt tiêu chuẩn châu Âu tại Việt Nam.

Ngoài 13 nhà máy sản xuất sữa trải dài khắp Việt Nam, Vinamilk còn đầu tư xây dựng nhà máy sữa Angkor tại Campuchia (Vinamilk sở hữu 100%), Vinamilk nắm 22,8% cổ phần tại nhà máy sữa Miraka (New Zealand), sở hữu 100% cổ phần nhà máy Driftwood (Mỹ) và đầu tư công ty con tại Ba Lan làm cửa ngõ giao thương các hoạt động thương mại của Vinamilk tại châu Âu. Sản phẩm của Vinamilk hiện cũng có mặt ở hơn 40 nước trên thế giới, như Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Canada, Mỹ, Úc... Kim ngạch xuất khẩu của của Vinamilk từ mức xấp xỉ 30 triệu USD vào năm 1998 đã tăng lên gần 260 triệu USD năm 2016.

Bên cạnh việc đầu tư sản xuất, Vinamilk còn hết sức chú trọng đến việc phát triển công ty theo hướng bền vững thông qua các chương trình hướng tới cộng đồng xã hội như: chương trình Quỹ sữa "Vươn cao Việt Nam”, khởi xướng từ năm 2008 dưới sự chủ trì của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam - Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội đã trao cho hơn 388 ngàn trẻ em khó khăn tại Việt Nam hơn 31,4 triệu ly sữa với tổng giá trị tương đương 128,6 tỷ đồng; chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” được khởi động từ năm 2012 đã tổ chức trồng cây tại hơn 20 tỉnh thành trên toàn quốc với tổng số gần 400.000 cây xanh các loại có giá trị gần 6 tỷ đồng. Không chỉ đóng góp trách nhiệm xã hội thông qua các quỹ, Vinamilk còn tổ chức các sự kiện nhằm nâng cao ý thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng như sự kiện “Ngày Sữa thế giới” kết hợp với Hiệp hội Sữa Việt Nam tổ chức vào 01/06/2017, hay các hội thảo người cao tuổi được tổ chức định kỳ trong năm.

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 Lễ thả bóng tượng trưng cho ước mơ vươn cao Việt Nam – Vươn tầm thế giới mà Vinamilk mong muốn mang lại cho trẻ em Việt Nam.

Ngoài ra, trong 10 năm qua, Vinamilk đã luôn tiên phong thực hiện chương trình Sữa học đường tại các tỉnh: Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai… Tính từ khi Vinamilk bắt đầu phối hợp cùng các tỉnh thực hiện chương trình vào năm học 2007 – 2008 đến nay thì tổng số lượng học sinh được thụ hưởng từ chương trình ước tính là 540 ngàn học sinh khối mẫu giáo và tiểu học tại các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Vào tháng 05 tháng 06 năm 2017 vừa qua, Vinamilk cũng đạt được nhiều thành tích xuất sắc khi là công ty sản xuất hàng tiêu dùng duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách 2000 công ty lớn nhất toàn cầu do Forbes bình chọn, là công ty Việt Nam duy nhất lọt vào TOP 10 công ty hiệu quả nhất châu Á do tạp chí Nikkei Asia bình chọn, 3 năm liên tiếp là thương hiệu số 1 Việt Nam theo báo cáo của Kantar WorldPanel, 6 năm liền nằm trong TOP50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do báo Nhịp cầu đầu tư đánh giá. Bà Mai Kiều Liên – Tổng Giám đốc Vinamilk nhiều năm liền đều được vinh danh trong top 50 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam và thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Đây đều là những bình chọn danh giá và có uy tín ở Việt Nam và trên thế giới. Nội lực mạnh mẽ, khao khát vươn cao của Vinamilk luôn được thể hiện bằng những con số và thành tựu mà công ty gặt hái được trong thời gian vừa qua.

* Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: 

Phạm Hồng Hạnh – Phòng Đối ngoại, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam

Tel: 08 5415 5555; Email: phhanh@ vinamilk com.vn

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