Những bài thơ ngắn về thầy cô giáo tự sáng tác hay nhất!

Mỗi dịp tháng 11 hàng năm - hàng ngàn những em học sinh, những bạn trẻ nô nức tựu trường, để thăm lại trường xưa, để gặp lại những người thầy, người cô từng dìu dắt mình mỗi ngày. Hòa vào ngày lễ vừa trang trọng lại vừa đầm ấm này, có nhiều học sinh đã tự tay sáng tác những bài thơ ngắn, gửi gắm những lời cảm ơn, những câu từ cho người thầy, người cô đầy đáng quý của mình. Đôi khi, chẳng cần tuân theo bất cứ quy tắc gieo vần, cách dùng từ hay bất cứ yêu cầu nào cả, các em đơn giản chỉ là làm thơ “theo ý mình” mà thôi. Thế nhưng, ai bảo thơ ngắn về thầy cô của học trò không hay chứ?

"Một chữ cũng là thầy, nữa chữ cũng là thầy"

Dưới đây là một số bài thơ "đầy chất thơ", đẹp ở từng câu từ của những em học trò viết về những người thầy, người cô của mình. Bạn có thể tham khảo để sử dụng cho báo tường hoặc đơn giản chỉ là đọc để cảm nhận và dành trái tim hướng về ngày Hiến chương Nhà giáo nhé!

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng

Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn

Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Bao năm rồi? Đã bao năm rồi hở? Thầy ơi...

Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại

Mái chèo đó là những viên phấn trắng

Và thầy là người đưa đò cần mẫn

Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu...

Thầy cô - người dạy dỗ, dìu dắt bao thế hệ trẻ!

2. Bài thơ về thầy hay: “Khi thầy về nghỉ hưu”

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:

"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"

Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào

Con nao nức bước vào trường trung học

Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc

Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đâu?

Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?

Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi

Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao

Vai áo bạc như màu trang vở cũ

Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ

Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!

3. Bài thơ ngắn về thầy cô: “Người lái đò”

Một đời người - một dòng sông...

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

"Muốn qua sông phải lụy đò"

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa...

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người.

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

Thầy cô - những người đưa đò cần mẫn!

4. Thơ về thầy cô ngắn: “Nghĩa cô thầy mãi không quên”

Bao năm tháng, nay ta giật mình tỉnh giấc

Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương

Những ngày vui của 1 thuở đến trường

Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng.

Con nhớ lắm những ngày xưa đằm thắm

Cô dạy con từng nét chữ vần thơ

Cô đưa con gõ cánh cửa cuộc đời

Và duyên dáng của một người con gái.

Tâm hồn con, một nỗi buồn dài

Cô ôm ấp, xoa đầu khi con khóc

Vầng trán cô những vần nhăn se sắt

Âu yếm nhìn chúng con

Tuổi nhỏ chúng con nào đâu biết ưu phiền

Vẫn ngỗ nghịch gọi cô là “trại chủ”

Và chúng con là những con cừu bé nhỏ

Cô chăn dắt trên đồng cỏ tri thức bao la.

Khi những ngày cuối của thời học sinh sắp qua

Con mới giật mình nhận ra một điều nho nhỏ

Một tình thương bao la và vô tận

Cô dành cả cho những con cừu nhỏ-chúng con.

Tuổi học trò là thanh xuân tươi đẹp của mỗi người!

5. Những câu thơ, ca dao ngắn đầy cảm động về nghề nhà giáo

Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm

Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

***

Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy

Nghĩ sao cho bõ những ngày ước mong.

***

Ơn thầy soi lối mở đường

Cho con vững bước dặm trường tương lai

***

Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây

Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.

***

Mấy ai là kẻ không thầy

Thế gian thường nói đố mày làm nên.

***

Vua, thầy, cha, ấy ba ngôi

Kính thờ như một, trẻ ơi ghi lòng.

***

Mười năm rèn luyện sách đèn

Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.

***

Mẹ cha công đức sinh thành

Ra trường thầy dạy học hành cho hay.

***

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.

***

Bẻ lau làm viết chép văn

Âu Dương có mẹ dạy răn như thầy.

***

Dốt kia thì phải cậy thầy

Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.

***

Đến đây viếng cảnh viếng thầy

Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần.

Trên đây là tổng hợp những câu chữ đầy ý nghĩa, chân thành, chứa đựng sự kính trọng và biết ơn của những người học trò nhỏ gửi đến người làm thầy, làm cô của mình. Thật vậy, ngoài ơn sinh dưỡng của cha mẹ, người kiên nhẫn dìu dắt, đồng hành cùng ta mỗi ngày trên con đường học làm người, học về những tri thức thời đại, chính là những người thầy cô cần mẫn - chăm chỉ "đưa đò" mỗi năm. Hy vọng qua bài viết này, các độc giả sẽ chọn lựa được một câu từ ưng ý nhất, để tri ân những người thầy cô đáng kính của chúng ta trong dịp 20/11 sắp tới này nhé!