Nhỏ giọt nước lên camera điện thoại rồi chụp con kiến, nhìn lại hình phải 'lác mắt' vì quá kinh ngạc

Đây là một trong những mẹo cực hay giúp bạn biến chiếc điện thoại thành 1 thiết bị cực kỳ lợi hại mà không tốn thêm một xu nào.

Ngày nay, smartphone đã trở nên phổ biến với rất nhiều người. Chỉ với 1 chiếc điện thoại nhỏ bé, bạn đã không còn phải đem theo máy ảnh, đồng hồ, máy nhắn tin như trước. Trong đó, ngoài nghe gọi, thì chức năng của điện thoại quan trọng thứ hai với người dùng là chụp ảnh. Bạn có thể ghi lại những bức ảnh mọi lúc mọi nơi, lưu trữ, chia sẽ với bạn bè, chia sẽ lên mạng xã hội nhanh chóng và dễ dàng.

Đi kèm với sự phát triển của smartphone là những phụ kiện đi kèm như ống kính, thiết bị chống sốc, pin dự phòng hay gậy selfie. Tuy nhiên ống kính dành cho smartphone khá đắt. Thay vì mua, bạn có thể sử dụng một cách cực kỳ đơn giản sau để có những tấm ảnh macro siêu chất không kém gì lắp ống kính chuyên dụng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nho-giot-nuoc-len-camera-dien-thoai-roi-chup-selfie-nhin-lai-hinh-phai-lac-mat-vi-ngac-nhien-151680.html